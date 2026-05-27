¿Qué tan caro es vivir en Campeche en 2026? Estos son los gastos mensuales

Aunque Campeche continúa siendo uno de los estados con costos de vida más accesibles del país, el aumento gradual en productos básicos, servicios y gastos cotidianos comienza a modificar el presupuesto de miles de familias. Especialistas señalan que vivir en la entidad sigue siendo más económico que en ciudades turísticas o zonas metropolitanas, pero el impacto de la inflación y el encarecimiento de productos ya se refleja en el bolsillo de los ciudadanos.

Actualmente, una persona sola en Campeche podría requerir alrededor de 15 mil pesos mensuales para cubrir renta, alimentación, transporte y servicios básicos. En el caso de una familia de cuatro integrantes, el presupuesto promedio puede acercarse a los 38 mil pesos mensuales, dependiendo del estilo de vida y la zona donde habiten.

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Uno de los factores principales en el gasto familiar es la alimentación. En los últimos años, diversos productos de la canasta básica han registrado incrementos, obligando a muchos hogares a reorganizar sus finanzas.

Entre algunos costos aproximados en Campeche destacan:

Comida económica en restaurante: entre 140 y 160 pesos

entre Litro de leche: alrededor de 21 pesos

alrededor de Docena de huevos: cerca de 42 pesos

cerca de Medio kilo de pechuga de pollo: aproximadamente 50 pesos

aproximadamente Transporte público: entre 10 y 12 pesos por viaje

Aunque los precios varían según la temporada y el establecimiento, los ciudadanos consideran que los gastos diarios representan una mayor presión económica respecto a años anteriores.

Pese a ello, Campeche mantiene ventajas frente a otras ciudades del país, colocándose por debajo de Cancún, Playa del Carmen o Ciudad de México, especialmente en vivienda, transporte y servicios.

Sin embargo, especialistas destacan que el debate no gira únicamente en torno a si Campeche es barato o caro para vivir, sino si los ingresos familiares son suficientes para cubrir las necesidades básicas sin afectar la economía del hogar.

Mientras algunos consideran que la entidad aún ofrece una buena calidad de vida con costos moderados, otros aseguran que el incremento constante en alimentos y servicios comienza a reducir el poder adquisitivo de las familias campechanas.