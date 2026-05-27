¿Seguirán las lluvias? Este es el clima en Cancún hoy miércoles 27 de mayo

El clima de Cancún hoy miércoles 27 de mayo se resumirá en lluvias con chubascos y actividad eléctrica, pero con temperaturas superiores a los 30°C.

Debido al mal clima se recomienda a la población de Cancún en tomar precauciones y revisar el pronostico por cualquier cambio durante el transcurso del día.

Noticia Destacada ¡Lluvias y calor! Este es el clima de Cancún hoy 26 de mayo

Clima de Cancún

El cielo estará parcialmente nublado a nublado, además de lluvias con intervalos de chubascos y actividad eléctrica.

Los vientos del este y sureste serán de 25 a 35 km/h con rachas más fuertes. En el caso de las temperaturas

Las Mareas Altas la primera 00:02 h, la segunda 11:56 h, las Bajas la primera 05:42 h, la segunda 18:34 h.

En el caso de la presión atmosférica: 1012 hPa; la salida del sol 06:07 h. Puesta del Sol: 19:25 h.