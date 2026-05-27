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Quintana Roo / Cancún

¿Seguirán las lluvias? Este es el clima en Cancún hoy miércoles 27 de mayo

El pronóstico se resume en la continuidad de lluvias, calor y cielos nublados.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

27 de may de 2026

1 min

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Las altas se mantendrán en ciertos horarios de la tarde, pero descenderán durante la noche
Las altas se mantendrán en ciertos horarios de la tarde, pero descenderán durante la noche / POR ESTO!

El clima de Cancún hoy miércoles 27 de mayo se resumirá en lluvias con chubascos y actividad eléctrica, pero con temperaturas superiores a los 30°C.

Debido al mal clima se recomienda a la población de Cancún en tomar precauciones y revisar el pronostico por cualquier cambio durante el transcurso del día.

El pronóstico prevé cielo nublado, chubascos fuertes y rachas de viento en distintas zonas del municipio

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El cielo estará parcialmente nublado a nublado, además de lluvias con intervalos de chubascos y actividad eléctrica.

Los vientos del este y sureste serán de 25 a 35 km/h con rachas más fuertes. En el caso de las temperaturas

Las Mareas Altas la primera 00:02 h, la segunda 11:56 h, las Bajas la primera 05:42 h, la segunda 18:34 h.

En el caso de la presión atmosférica: 1012 hPa; la salida del sol 06:07 h. Puesta del Sol: 19:25 h.

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