Hospital de Alta Especialidad de Mérida reactiva el trasplante de córneas tras año y medio suspendido

Luego de permanecer suspendido durante año y medio, el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy) reactivó su programa de trasplante de córnea con una cirugía exitosa practicada a una paciente, de 71 años, que padecía una enfermedad degenerativa que comprometía gravemente su visión.

La intervención marca el reinicio de uno de los servicios médicos de alta especialidad más importantes del hospital y representa una nueva oportunidad para pacientes con padecimientos visuales severos, quienes anteriormente debían ser canalizados a otras entidades del país para recibir este tipo de atención.

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De acuerdo con información proporcionada por el nosocomio, la cirugía fue posible tras la incorporación de Yucatán al modelo IMSS Bienestar, esquema que busca fortalecer y ampliar el acceso gratuito a servicios médicos especializados.

El procedimiento fue realizado por un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en oftalmología, anestesiología, enfermería y personal de la Unidad de Trasplantes, que participaron en la valoración médica, la intervención quirúrgica y el seguimiento postoperatorio de la paciente.

Importancia de la donación

Asimismo, las autoridades hospitalarias destacaron que la operación pudo concretarse gracias a la donación altruista de tejidos por parte de una persona fallecida y al consentimiento otorgado por su familia.

El oftalmólogo Marco Antonio de la Fuente Torres explicó que el trasplante de córnea es actualmente uno de los procedimientos de tejido más practicados en el mundo, debido al incremento de enfermedades y afectaciones visuales asociadas con daños corneales.

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El especialista indicó que se trata de una cirugía ambulatoria de alta especialidad que suele ofrecer pronósticos favorables de recuperación, aunque los tiempos pueden variar según el estado de salud de cada paciente y los cuidados posteriores al procedimiento.

Por su parte, Héctor Rendón Dosal, jefe de la Unidad de Trasplantes del Hraepy, señaló que la reactivación del programa permitirá ampliar la cobertura médica para pacientes de toda la Península de Yucatán, además de disminuir tiempos de espera y gastos derivados de traslados a otros estados.

Con esta intervención, la Unidad de Trasplantes del Hraepy acumula cinco procedimientos realizados durante 2026: cuatro fueron renales y uno de córnea. Durante todo 2025, el hospital reportó un total de ocho.