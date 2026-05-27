Vecinos de El Tajona denuncian abandono de calle 6 en Champotón

De acuerdo con moradores de la colonia El Tajona, Champotón, desde hace más de seis años la calle 6 entre 33 y 37 no ha recibido atención por parte de las autoridades.

Lo anterior se corroboró tras un recorrido por este sector de la cabecera, donde la arteria luce en malas condiciones, al igual que una rejilla que ha quedado sellada por el fango.

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Manolo Poot Cahuich explicó que la arteria nunca ha sido nivelada, lo que ha provocado que las aguas pluviales se estanquen y dañen el pavimento. “Esta calle ya tiene como seis años que no recibe atención. Todo está dañado. Tiene muy mala suerte esta calle, porque aquella vez que la compusieron, no le buscaron su desnivel”, resaltó.

Respecto a la rejilla del drenaje pluvial, comentó que se trata de un pozo de absorción que ha quedado obsoleto ante la nula aplicación de correctivos.

Por último, el declarante resaltó que, ante la incompetencia de las autoridades, ellos mismos se han encargado de aplicar medidas correctivas: “Ese material que tienen los huecos esos, somos nosotros que lo pusimos. Todo el tiempo así, no es de ahorita, años”, concluyó.

Tras el recorrido, también se abordaron a algunos transeúntes y demás moradores del lugar.