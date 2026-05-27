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Clima en Quintana Roo: ¿Cuál es el municipio con sensación térmica de 44°C hoy 27 de mayo?

Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos registrarán las temperaturas más elevadas del estado, mientras persisten chubascos y actividad eléctrica.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

27 de may de 2026

2 min

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Protección Civil recomendó a la población mantenerse hidratada y evitar exposición prolongada al sol
Protección Civil recomendó a la población mantenerse hidratada y evitar exposición prolongada al sol / POR ESTO!

La onda de calor continuará este miércoles 27 de mayo en Quintana Roo, donde se esperan temperaturas extremas, lluvias con actividad eléctrica y fuertes rachas de viento en la mayor parte de los municipios.

De acuerdo con el pronóstico, los municipios de la zona norte y centro registrarán ambientes muy calurosos, mientras que Lázaro Cárdenas alcanzará las temperaturas más elevadas con hasta 41 grados y sensación térmica de 44°C.

Las altas se mantendrán en ciertos horarios de la tarde, pero descenderán durante la noche

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¿Seguirán las lluvias? Este es el clima en Cancún hoy miércoles 27 de mayo

Benito Juárez

En Cancún se pronostica cielo parcialmente nublado a nublado, lluvias con intervalos de chubascos y actividad eléctrica. Se esperan vientos del este y sureste de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas más fuertes.

La temperatura máxima será de entre 35 y 37 grados centígrados, con sensación térmica de hasta 40°C y ambiente muy caluroso.

Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas será el municipio más caluroso del estado este miércoles, con temperaturas máximas de entre 39 y 41 grados y sensación térmica de hasta 44°C.

También se esperan lluvias con intervalos de chubascos, actividad eléctrica y vientos fuertes del este y sureste.

Isla Mujeres

En Isla Mujeres persistirá el ambiente muy caluroso con temperaturas de entre 36 y 38 grados centígrados y sensación térmica de hasta 41°C.

El pronóstico contempla lluvias, actividad eléctrica y rachas de viento más intensas durante el día.

Cozumel

Cozumel registrará cielo medio nublado a nublado, lluvias ligeras a moderadas con chubascos dispersos y vientos de hasta 51 kilómetros por hora.

La temperatura máxima será de entre 30 y 32 grados, con sensación térmica cercana a los 38°C.

Playa del Carmen

Para Playa del Carmen se prevén lluvias con intervalos de chubascos, actividad eléctrica y ambiente muy caluroso.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 33 y 35 grados centígrados, con sensación térmica de hasta 38°C.

Tulum

En Tulum continuarán las lluvias aisladas y el ambiente caluroso, acompañado de rachas de viento del este y sureste.

La temperatura máxima alcanzará entre 33 y 35 grados centígrados.

José María Morelos

José María Morelos registrará lluvias y chubascos aislados, además de temperaturas de entre 36 y 38 grados.

La sensación térmica alcanzará hasta los 41 grados centígrados.

Felipe Carrillo Puerto

Felipe Carrillo Puerto tendrá ambiente muy caluroso con temperaturas máximas de entre 37 y 39 grados y sensación térmica de 41°C.

También se pronostican lluvias aisladas y fuertes rachas de viento.

Así quedó la Angelópolis tras la granizada de este martes en Puebla.

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Othón P. Blanco

En Othón P. Blanco se espera cielo parcialmente nublado, lluvias aisladas y temperaturas de entre 33 y 35 grados centígrados.

La sensación térmica alcanzará hasta los 38 grados.

Puerto Morelos

Puerto Morelos registrará lluvias con intervalos de chubascos, actividad eléctrica y ambiente caluroso durante gran parte del día.

Las temperaturas máximas serán de entre 33 y 35 grados centígrados.

Bacalar

En Bacalar persistirá el ambiente caluroso con lluvias aisladas y temperaturas máximas de entre 33 y 35 grados.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar exposición prolongada al sol y extremar precauciones ante posibles tormentas eléctricas.

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