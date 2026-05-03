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Muere adulto mayor tras brutal ataque de abejas en Maxcanú

El adulto mayor intentó retirar un panal dentro de su vivienda, pero fue atacado por las abejas; paramédicos confirmaron su fallecimiento mientras autoridades acordonaron la zona ante el riesgo.

Por Redacción Por Esto!

3 de may de 2026

1 min

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Ataque de abejas cobra la vida de un septuagenario en Maxcanú
Ataque de abejas cobra la vida de un septuagenario en Maxcanú / Especial

Un trágico incidente ocurrió en la comisaría de Santo Domingo, en el municipio de Maxcanú, donde un hombre de 74 años perdió la vida tras ser atacado por un enjambre de abejas al interior de un predio.

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De acuerdo con información proporcionada por familiares y autoridades, el adulto mayor ingresó a una habitación del inmueble con la intención de ahuyentar a las abejas que habían formado un panal en el lugar. Sin embargo, al intentar retirarlas, los insectos reaccionaron de manera agresiva y lo atacaron.

El hombre logró salir del cuarto y sentarse en una silla, pero continuó recibiendo múltiples picaduras que finalmente lo hicieron perder el conocimiento, sin que pudiera recibir ayuda inmediata para detener el ataque.

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Al sitio arribaron paramédicos, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Elementos del cuerpo de bomberos y de seguridad pública permanecieron en la zona, ya que las abejas seguían alteradas, por lo que se acordonó el área para evitar que se registraran más incidentes.

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