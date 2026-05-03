“El calor en Mérida no perdona”: Altas temperaturas echan a perder la comida en menos de una hora

El calor extremo puede echar a perder los alimentos en menos de una hora, advirtió la nutrióloga Ileana Fajardo, quien alertó sobre los riesgos de consumir comida mal conservada y las enfermedades que esto puede provocar.

Explicó que con temperaturas superiores a 40 grados y alta humedad, los alimentos se descomponen con rapidez. De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 251, existe una “zona de peligro” entre los 7 y 60 °C, donde las bacterias se multiplican aceleradamente.

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Por ello, recomendó mantenerlos fríos por debajo de los 4 °C, y los calientes por encima de los 60, evitando dejarlos a temperatura ambiente.

Entre los más vulnerables están: pescados, mariscos, carnes, lácteos, huevo y comidas preparadas como guisos o arroz.

Para prevenir intoxicaciones, la especialista sugirió refrigerar los alimentos en menos de una hora, evitar la contaminación cruzada y no descongelar a temperatura ambiente. También indicó que las carnes deben alcanzar al menos 70 grados en su cocción.

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Entre las señales de descomposición mencionó cambios de olor, textura viscosa, alteraciones de color, gas en envases o presencia de moho, en cuyo caso no deben consumirse.

Advirtió que ingerir alimentos en mal estado puede causar enfermedades como salmonelosis o infecciones por E. coli.

“El calor en Mérida no perdona”, concluyó, al insistir en que una correcta conservación es clave para evitar riesgos a la salud.Principio del formulario