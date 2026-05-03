Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Alertan por circulación de billetes falsos en el sector comercial de Chetumal

Yucatán / Mérida

“El calor en Mérida no perdona”: Altas temperaturas echan a perder la comida en menos de una hora

La nutrióloga Ileana Fajardo advirtió que ingerir alimentos en mal estado puede causar enfermedades como salmonelosis o infecciones por E. coli.

Por Mishell Calderón

3 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Alimentos se pierden ante el calor
Alimentos se pierden ante el calor / Mishell Calderón

El calor extremo puede echar a perder los alimentos en menos de una hora, advirtió la nutrióloga Ileana Fajardo, quien alertó sobre los riesgos de consumir comida mal conservada y las enfermedades que esto puede provocar.

Explicó que con temperaturas superiores a 40 grados y alta humedad, los alimentos se descomponen con rapidez. De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 251, existe una “zona de peligro” entre los 7 y 60 °C, donde las bacterias se multiplican aceleradamente.

Muchas familias de Yucatán conmemoran con devoción la K’áatab Yaax Che’ cada 3 de mayo

Noticia Destacada

Celebran el Día de la Santa Cruz con rituales, rezos y ceremonias agrícolas en Yucatán

Por ello, recomendó mantenerlos fríos por debajo de los 4 °C, y los calientes por encima de los 60, evitando dejarlos a temperatura ambiente.

Entre los más vulnerables están: pescados, mariscos, carnes, lácteos, huevo y comidas preparadas como guisos o arroz.

Para prevenir intoxicaciones, la especialista sugirió refrigerar los alimentos en menos de una hora, evitar la contaminación cruzada y no descongelar a temperatura ambiente. También indicó que las carnes deben alcanzar al menos 70 grados en su cocción.

Aunque funciona, la partería es relegada por el modelo médico en Yucatán

Noticia Destacada

Yucatán: sistema de salud sigue desplazando a parteras pese a su alto potencial

Entre las señales de descomposición mencionó cambios de olor, textura viscosa, alteraciones de color, gas en envases o presencia de moho, en cuyo caso no deben consumirse.

Advirtió que ingerir alimentos en mal estado puede causar enfermedades como salmonelosis o infecciones por E. coli.

El calor en Mérida no perdona”, concluyó, al insistir en que una correcta conservación es clave para evitar riesgos a la salud.Principio del formulario

Te puede interesar