Por fín, Congreso tipifica la violencia obstétrica como delito en Campeche

Tras más de un año en la congeladora, finalmente el Congreso del Estado tipificó la violencia obstétrica como un delito, cuya necesidad de atención trasciende debido a que en los últimos cinco años Campeche ha registrado un total de 379 expedientes por hechos violatorios a los Derechos Humanos, de los cuales 186 están relacionados con deficiencias en los servicios de salud.

La violencia obstétrica tiene consecuencias tanto físicas como psicológicas para la madre y el bebé, donde los malos tratos, las negligencias o las intervenciones innecesarias pueden poner en riesgo la integridad y hasta la vida de la gestante y el producto, por lo que su tipificación como delito amplía el tiempo de condena hasta seis años.

De acuerdo con el recuento de expedientes registrados por hechos violatorios del Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), durante el 2026 se han registrado hasta el momento 16 expedientes, de los cuales siete son por omitir atención médica, dos por omitir medicamentos, dos por trámites deficientes y uno por obstaculizar prestaciones de seguridad social.

Asimismo, de los 81 expedientes registrados en el 2025, 45 están vinculados al Sistema de Salud; en el 2024 el total fue de 74, con 36 omisiones a la salud; en el 2023 se contemplaron 81 expedientes, con 27 en servicios médicos; en el 2022 fueron 68 expedientes, con 35 omisiones al acceso a la atención médica, medicamentos y trámites; mientras que en el 2021 se acumularon 59 expedientes, de los cuales 31 fueron por omisiones médicas, negligencias y limitaciones en servicios de salud.