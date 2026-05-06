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Campeche se suma al Primer Simulacro Nacional 2026 con un escenario de sismo magnitud 8.2

Campeche participó en el Primer Simulacro Nacional 2026 con un escenario de sismo magnitud 8.2 para fortalecer evacuaciones y protocolos.

Jesús García

Por Jesús García / Alejandro Balan

6 de may de 2026

1 min

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Campeche participó en el Primer Simulacro Nacional 2026.
Campeche participó en el Primer Simulacro Nacional 2026. / Lucio Blanco

En punto de las 11:00 de la mañana de este miércoles 6 de mayo, el Palacio de Gobierno de Campeche fue sede del Primer Simulacro Nacional 2026, ejercicio preventivo organizado por el Gobierno de México a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, con el objetivo de fortalecer los protocolos de actuación y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias naturales.

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La actividad se desarrolló de manera simultánea en los 32 estados del país y contempló la simulación de un sismo de magnitud 8.2, escenario que movilizó a trabajadores de dependencias públicas y privadas, quienes participaron activamente en las labores de evacuación y concentración en zonas seguras.

En Campeche, la coordinación del simulacro estuvo a cargo de la Secretaría de Protección Civil del Estado, instancia que supervisó el desalojo ordenado del personal y verificó el cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de contingencias.

Durante aproximadamente diez minutos, empleados y ciudadanos presentes en el Palacio de Gobierno siguieron las indicaciones de brigadistas y personal de emergencia, mientras elementos de Protección Civil y bomberos permanecieron activos como parte de la simulación.

Las autoridades destacaron que este ejercicio permitió reforzar la cultura de la prevención, además de evaluar los mecanismos de respuesta y actuación ante posibles fenómenos naturales que pudieran poner en riesgo a la población.

Tras concluir la evacuación, se realizaron recorridos de verificación para confirmar que no existieran incidentes y, posteriormente, los trabajadores regresaron a sus actividades habituales.

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JGH

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