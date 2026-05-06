Campeche se suma al Primer Simulacro Nacional 2026 con un escenario de sismo magnitud 8.2

En punto de las 11:00 de la mañana de este miércoles 6 de mayo, el Palacio de Gobierno de Campeche fue sede del Primer Simulacro Nacional 2026, ejercicio preventivo organizado por el Gobierno de México a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, con el objetivo de fortalecer los protocolos de actuación y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias naturales.

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La actividad se desarrolló de manera simultánea en los 32 estados del país y contempló la simulación de un sismo de magnitud 8.2, escenario que movilizó a trabajadores de dependencias públicas y privadas, quienes participaron activamente en las labores de evacuación y concentración en zonas seguras.

En Campeche, la coordinación del simulacro estuvo a cargo de la Secretaría de Protección Civil del Estado, instancia que supervisó el desalojo ordenado del personal y verificó el cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de contingencias.

Durante aproximadamente diez minutos, empleados y ciudadanos presentes en el Palacio de Gobierno siguieron las indicaciones de brigadistas y personal de emergencia, mientras elementos de Protección Civil y bomberos permanecieron activos como parte de la simulación.

Las autoridades destacaron que este ejercicio permitió reforzar la cultura de la prevención, además de evaluar los mecanismos de respuesta y actuación ante posibles fenómenos naturales que pudieran poner en riesgo a la población.

Tras concluir la evacuación, se realizaron recorridos de verificación para confirmar que no existieran incidentes y, posteriormente, los trabajadores regresaron a sus actividades habituales.

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JGH