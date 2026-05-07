Con sensación térmica de hasta 50 grados, este será el municipio más caliente de Campeche este jueves

El municipio de Calkiní, en la región Norte del estado, se perfila como el más caluroso de Campeche este jueves, al alcanzar una temperatura máxima de 43 °C, de acuerdo con el pronóstico oficial de la Secretaría de Protección Civil (SEPROCI).

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Según el boletín meteorológico actualizado de este día, las temperaturas máximas en el estado oscilarán entre 41 °C y 43 °C. Mientras Hopelchén registraría 41 °C, municipios como Champotón, Escárcega y Calakmul llegarían a 42 °C. Calkiní supera al resto con los 43 grados esperados.

El pronóstico para este jueves en Campeche indica tiempo estable, cielo despejado, ausencia total de lluvias y vientos del este sureste de entre 10 y 30 kilómetros por hora con posibles rachas. La temperatura mínima prevista es de 22 °C.

Este calor extremo forma parte de un patrón regional provocado por una potente circulación anticiclónica en niveles medios de la tropósfera que afecta a toda la Península de Yucatán. En Campeche se esperan máximas entre 32 °C y 42 °C, con picos más altos en la zona norte, y mínimas que irán de 23 °C a 27 °C. Las sensaciones térmicas podrían superar los 45 °C e incluso llegar a 50 °C por el efecto de la humedad.

El calor intenso continuará durante el fin de semana y el Día de las Madres. / Especial

El ambiente caluroso persistirá durante el resto de la semana, con especial intensidad el próximo domingo, Día de las Madres.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población tomar precauciones ante estas condiciones: mantener una buena hidratación, evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, usar protector solar, gorra y ropa ligera de colores claros, y prestar atención especial a niños, adultos mayores y mascotas.

Se exhorta a la ciudadanía a seguir las indicaciones oficiales y mantenerse informada a través de los canales de la SEPROCI para evitar cualquier riesgo asociado al calor extremo.

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JGH