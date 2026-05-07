Adulto mayor se desvanece y golpea la cabeza en barrio de San Francisco en Campeche

Un adulto mayor movilizó a paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Estatal luego de desvanecerse y golpearse la cabeza sobre la calle Gómez Farías, en el barrio de San Francisco, la mañana de este jueves 7 de mayo.

Noticia Destacada Empresarios del Centro Histórico de Campeche esperan aumento de hasta 60% en ventas por Día de las Madres

Los hechos ocurrieron en la zona de los patios de los portales de San Francisco, hasta el área de la plazuela, donde vecinos observaron que el hombre cayó repentinamente al suelo tras sufrir una aparente descompensación, por lo que dieron aviso inmediato al número de emergencias.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, así como agentes estatales, quienes brindaron atención prehospitalaria al adulto mayor, quien al recuperar el conocimiento manifestó fuerte dolor en la cabeza debido al golpe sufrido durante la caída.

De acuerdo con los socorristas, el hombre, vecino del barrio de San Francisco, no había desayunado, situación que presuntamente provocó el desvanecimiento. Tras ser valorado y estabilizado en el lugar, se determinó que no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Durante la atención médica, el adulto mayor reaccionó favorablemente e incluso saludó a los uniformados que permanecían en el sitio apoyando las labores de auxilio.

Finalmente, los paramédicos descartaron la necesidad de trasladarlo a un hospital, aunque recomendaron mantener vigilancia sobre su estado de salud tras el golpe recibido en la cabeza.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH