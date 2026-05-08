¿Si tu hijo estudia en escuela particular debes pagar colegiatura completa tras el fin anticipado del ciclo escolar?

Luego de que autoridades educativas anunciaran que el ciclo escolar 2025-2026 podría concluir el próximo 5 de junio, padres de familia de escuelas particulares comenzaron a cuestionarse si deberán seguir pagando colegiaturas completas durante las semanas de vacaciones adelantadas.

La medida, dada a conocer por la Secretaría de Educación Pública (SEP), contempla adelantar más de un mes el cierre del ciclo escolar debido a la ola de calor y a la realización del Mundial 2026. Inicialmente, se informó que aplicaría para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

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Sin embargo, horas después, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el recorte del calendario escolar aún se encuentra en análisis y no ha sido oficializado definitivamente.

¿Las escuelas privadas pueden cobrar vacaciones?

Especialistas en temas educativos y de consumo señalan que, en las escuelas particulares, el pago de colegiaturas depende principalmente del contrato o reglamento interno firmado por los padres de familia al momento de la inscripción.

En México, muchas escuelas privadas manejan pagos prorrateados en 10, 11 o 12 mensualidades, por lo que las colegiaturas no necesariamente corresponden únicamente a los días efectivos de clase, sino también a gastos administrativos, mantenimiento y operación anual del plantel.

La propia SEP y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) han señalado en ocasiones anteriores que cualquier ajuste en pagos debe realizarse mediante acuerdo entre escuelas y padres de familia.

Por ello, aunque el ciclo termine antes, no significa automáticamente que las escuelas deban dejar de cobrar junio o meses posteriores, especialmente si en el contrato se establece un esquema anualizado de pagos.

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Padres piden claridad

Tras el anuncio, en redes sociales comenzaron a surgir dudas e inconformidades de padres de familia, quienes consideran que si las clases concluyen semanas antes, las colegiaturas deberían ajustarse proporcionalmente.

Otros señalan que además del pago mensual, muchas escuelas privadas cobran reinscripciones, cuotas de mantenimiento o cursos de verano, por lo que piden que las autoridades educativas aclaren cómo aplicaría el cambio en el calendario para el sector privado.

Hasta el momento, ni la SEP ni Profeco han emitido lineamientos específicos sobre posibles descuentos o cancelaciones de colegiaturas derivadas del adelanto vacacional.

Escuelas particulares también serían afectadas

El calendario escolar oficial vigente establece actualmente 185 días de clases y aplica tanto para escuelas públicas como privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

De concretarse el ajuste anunciado por la SEP, millones de estudiantes tendrían casi tres meses de vacaciones antes del regreso a clases previsto para el 31 de agosto.