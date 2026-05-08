SEP confirma fin de clases el 5 de junio, pero revisará fecha de regreso para el ciclo 2026-2027

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó que el último día de clases del Ciclo Escolar 2025-2026 será el viernes 5 de junio, como parte del ajuste anunciado por la SEP al calendario escolar.

Sin embargo, el funcionario aclaró que la fecha de regreso a clases será revisada, luego de la polémica generada por la posibilidad de un periodo vacacional de casi tres meses.

La modificación al calendario escolar ha generado debate entre madres y padres de familia, docentes, escuelas privadas y organizaciones educativas, debido al impacto que puede tener en la planeación familiar, el aprendizaje de estudiantes y las actividades administrativas de los planteles.

¿Qué dijo Mario Delgado sobre el fin del ciclo escolar?

Mario Delgado explicó que la salida el 5 de junio se mantiene, debido a dos factores principales: las altas temperaturas registradas en varios estados del país y la realización del Mundial 2026.

“Vamos a salir el 5 porque hay muchos estados ya que tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial, entonces salimos el 5”, declaró el titular de la SEP.

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El secretario sostuvo que la medida responde a condiciones específicas que enfrentan distintas entidades y que fueron consideradas por autoridades educativas para adelantar el cierre de clases.

¿La SEP cambiará la fecha de regreso a clases?

Aunque el cierre del ciclo escolar quedó confirmado para el 5 de junio, Delgado indicó que la SEP revisará la fecha final de regreso a clases. El funcionario señaló que la propuesta presentada inicialmente todavía puede ajustarse, sobre todo en lo relacionado con el inicio del siguiente ciclo escolar.

“Ayer se hizo una propuesta y vamos a revisar ya la fecha final, sobre todo de regreso de clases”, expresó.

Con ello, la dependencia abre la posibilidad de modificar el calendario para evitar un periodo demasiado largo sin actividades escolares, uno de los puntos que más críticas ha generado.

🔴 Será definitiva la salida a vacaciones el 5 de junio: Mario Delgado



El secretario de Educación, @mario_delgado, afirmó que sí será definitiva la salida a vacaciones el próximo 5 de junio.



Precisó que lo que actualmente se revisa es el regreso programado para el 17 de agosto,… pic.twitter.com/xLSMEjqZSc — Solangel Ochoa (@solangelochoa) May 8, 2026

¿Por qué causó polémica el ajuste al calendario escolar?

El cambio al calendario fue cuestionado por sectores que advierten riesgos de rezago educativo si se reducen demasiados días efectivos de clase. Algunas organizaciones señalaron que adelantar el cierre del ciclo podría afectar especialmente a estudiantes que requieren reforzamiento académico.

También existen dudas sobre las actividades que se realizarán antes del inicio del ciclo 2026-2027, así como sobre la duración real del receso escolar. Por ahora, la SEP mantiene el 5 de junio como último día de clases, pero deberá precisar en los próximos días cuándo será el regreso definitivo a las aulas.

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