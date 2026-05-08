Vecinos exigen reparación urgente de puente en Emiliano Zapata, Escárcega

El puente ubicado sobre la calle 21 por 18 de la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Campeche, se encuentra en condiciones deplorables, lo que ha generado preocupación entre los habitantes, quienes advierten que podría ocurrir un accidente más grave si las autoridades municipales no intervienen de inmediato.

De acuerdo con el vecino Arturo Guillermo López, el puente atraviesa un dren natural y es utilizado diariamente por adultos, niños y motociclistas. En días recientes, un conductor de motocicleta sufrió un accidente al hundirse una de las llantas en las tablas podridas, lesionándose la rodilla.

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Los colonos señalan que al menos tres administraciones municipales han pasado sin atender el problema. El puente presenta tablas rotas, pasamanos oxidados y riesgo de colapso, lo que representa un peligro para quienes lo cruzan, especialmente estudiantes de primaria que diariamente transitan por la zona.

Los habitantes piden que la administración actual envíe personal de Obras Públicas para reparar el puente y evitar que se registre un hecho lamentable. Consideran que es obligación del Ayuntamiento garantizar la seguridad de los ciudadanos y atender las obras públicas que han sido olvidadas por gestiones anteriores.

Los vecinos subrayan que el puente es un paso indispensable para la comunidad y que su deterioro no solo afecta la movilidad, sino que también pone en riesgo la integridad física de quienes lo utilizan.