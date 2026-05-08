Baja la inflación en Yucatán y se coloca entre los estados con mejores precios en México

La desaceleración de la inflación nacional durante abril del 2026 también se reflejó en Yucatán. Mientras el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó una inflación anual de 4.45% en México, la entidad destacó entre las que registraron variaciones mensuales por debajo del promedio nacional, con una disminución de 0.58% en los precios.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Yucatán se ubicó entre las entidades con mejor comportamiento inflacionario del país durante abril, junto con Tabasco, Campeche y Quintana Roo. En contraste, Durango y Jalisco reportaron aumentos mensuales de 0.73%.

La baja en Yucatán ocurre en un contexto nacional marcado por la moderación de precios, luego de que la inflación anual descendiera de 4.59% en marzo a 4.45% en abril, su primera desaceleración del año.

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Especialistas atribuyen parte de esta contención a la reducción en tarifas eléctricas por la temporada cálida, medida que benefició a varias regiones. La electricidad registró una caída mensual de 14%, convirtiéndose en el principal factor de alivio inflacionario.

En Yucatán, donde las altas temperaturas elevan el consumo energético en hogares y comercios, la disminución en los costos eléctricos habría influido de manera importante en el comportamiento de los precios locales.

A nivel nacional, el índice no subyacente —que incluye productos agropecuarios y energéticos— cayó 0.18% mensual, aunque algunos alimentos mantuvieron fuertes alzas: el jitomate subió 19.25%, el chile serrano 36.27% y la papa 12.23%.

En contraste, otros productos ayudaron a contener la inflación. El pollo bajó 2.44%, el huevo 3.48% y el tomate verde 34.8%.

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Pese a la moderación inflacionaria, algunos sectores siguen presionando el bolsillo de los consumidores. Restaurantes y servicios de hospedaje reportaron un incremento anual de 6.89%, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 6.36%.

En Yucatán, donde el turismo y los servicios son pilares económicos, estos incrementos podrían reflejarse en mayores costos operativos para negocios restauranteros y hoteleros rumbo a la temporada vacacional de verano.

El Inegi destacó que, aunque la inflación continúa por encima de la meta de 3% fijada por el Banco de México, permanece dentro del rango de variabilidad permitido.

Con este desempeño, Yucatán se mantiene entre las entidades con mejor comportamiento inflacionario del país, en un entorno donde persisten presiones en alimentos y servicios, pero con señales de estabilidad gradual en precios al consumidor.