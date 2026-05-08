Segundo día sin clases en Cetmar 02 de Campeche por mensaje contra maestro

Por segundo día consecutivo, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) número 02, ubicado en la capital campechana, mantuvo suspendidas sus actividades académicas. Aunque inicialmente se informó a los alumnos que la suspensión obedecía a “trámites administrativos”, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) confirmó el hallazgo de una bala acompañada de un mensaje amenazante dirigido a un maestro del plantel.

El hecho generó alarma entre la comunidad escolar y padres de familia, quienes exigieron mayor seguridad en las instalaciones. La Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) abrió una carpeta de investigación para esclarecer el origen de la amenaza y determinar si está vinculada con conflictos internos o factores externos.

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El CETMAR 02 forma parte de la red de planteles federales de educación media superior especializados en formación técnica vinculada al sector marítimo y pesquero. En los últimos meses, diversas escuelas en Campeche han enfrentado alertas de seguridad, algunas relacionadas con retos virales en redes sociales y otras con conflictos internos, lo que ha obligado a reforzar la presencia de corporaciones policiacas en los alrededores.

A nivel nacional, la SEP y autoridades estatales han implementado protocolos de prevención y atención de riesgos escolares, que incluyen coordinación con padres de familia y vigilancia en accesos. Sin embargo, la falta de información oficial clara en este caso ha incrementado la incertidumbre entre estudiantes y docentes.

Padres de familia señalaron que la falta de información oficial aumenta la preocupación y pidieron que se garantice la seguridad de alumnos y maestros. Algunos estudiantes manifestaron temor de regresar a clases mientras no se esclarezca la amenaza.