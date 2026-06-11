Temporada de lluvias agrava problemas de drenaje en Escárcega

Vecinos de la calle 13 entre 38 y 40 de la colonia Benito Juárez dieron a conocer el problema que enfrentan debido a las inundaciones que se dan cuando llueve: el agua se queda estancada en la calle y eso ocasionó que una casa se inunde, donde habita una anciana, por lo que piden que se construya un drenaje.

En esta temporada de lluvias, ha afectado a los vecinos de la calle 13 de la colonia Benito Juárez, debido a que el agua se queda estancada y no tiene para dónde desazolvar, ya que la calle 38 se encuentra más alta. También es necesario que se construya un drenaje para evitar este problema durante las precipitaciones pluviales.

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La situación es peor para una vivienda donde habita una anciana, pues el agua queda estancada en su puerta, impidiéndole entrar o salir. Ante esta situación, los vecinos hacen un llamado a las autoridades de la Dirección de Obras Públicas para que acudan a verificar el problema y busquen la manera de que el agua pueda desazolvar y después se construya un drenaje o un puente.

Los habitantes esperan que esta petición llegue hasta las autoridades municipales y se le dé una pronta solución, ya que de lo contrario tendrán problemas de inundación en esta temporada de lluvias.

El agua estancada ha afectado de gran manera, y ante esa situación decidieron hacer el llamado para evitar que vuelvan a tener que andar entre el agua y esperar por horas a que baje su nivel para poder salir de sus casas, ya que el riesgo de enfermarse es alto.