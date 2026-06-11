Apagones constantes generan descontento social en Campeche

Habitantes de las colonias Centro y Pénjamo reportaron un nuevo apagón el martes por la noche, que dejó a decenas sin electricidad por cerca de 10 horas.

Ante esta situación, los afectados exigieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la sustitución del cableado obsoleto y la instalación de más transformadores para frenar las suspensiones en el servicio.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas, luego de que un cable de alta tensión se reventara, provocando la caída de las cuchillas y afectando de manera simultánea a ambos sectores.

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Esta problemática se ha vuelto cotidiana en la región, pues apenas el domingo pasado otro corte eléctrico afectó a tres colonias durante más de 12 horas. El descontento social va en aumento, especialmente por la cercanía de la temporada de lluvias, periodo en el que los vientos fuertes revientan con facilidad el cableado, dejando al poblado en la oscuridad.

Francisco García Correa, vecino de la colonia Pénjamo, señaló que el sistema colapsa debido a la sobrecarga de las líneas actuales y a las pésimas condiciones de la infraestructura, falla que arrastran desde hace varios años.

Los usuarios denunciaron que los constantes altibajos de voltaje dañan sus aparatos electrodomésticos sin que ninguna autoridad o la paraestatal se haga responsable de las pérdidas económicas.

El panorama se complica aún más debido a que el poblado no cuenta con oficinas administrativas ni con una cuadrilla local de mantenimiento. Cada vez que ocurre una falla, hay que esperar a que los técnicos de la CFE se trasladen desde Escárcega, lo que prolonga la falta de electricidad por muchas horas.