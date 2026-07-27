Jubileo de las 40 Horas reúne a familias de Nunkiní; Obispo reconoce la fe católica de la tierra de los Osos

Menuda sorpresa se llevó la feligresía católica de Nunkiní ante la llegada del obispo José Alberto González Juárez, quien junto con el párroco Eliodoro presidió el evento del Jubileo de las 40 Horas que se celebró en la parroquia de San Diego de Alcalá, donde se contó, como siempre, con una nutrida participación de la feligresía católica quienes participaron en esta santa misa que se llevó a cabo desde las 8 de la mañana en esta parroquia de San Diego de Alcalá.

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La feligresía católica depositó su fe y devoción al Santísimo, que fue venerado después de su paseo por el centro principal de esta comunidad, donde las familias lo acompañaron junto al nuevo obispo, quien estuvo contento debido a que les dieron una ofrenda de amor por parte de la feligresía católica de Nunkiní, donde el obispo reconoció que la tierra de los Osos es 100 por ciento católica y eso es bueno ante los ojos de Dios, ya que tienen una inmensa fe inquebrantable.

El recorrido del Santísimo Sacramento por el centro de la comunidad reunió a familias enteras que salieron para acompañarlo y expresar públicamente su fe. Con oraciones y muestras de devoción, los habitantes de Nunkiní participaron en este acto religioso, considerado una de las actividades centrales del Jubileo de las 40 Horas.

La ceremonia religiosa se realizó en la parroquia de San Diego de Alcalá con gran participación de feligreses. / Erik Caamal

Durante su visita, el obispo José Alberto González Juárez recibió diversas muestras de cariño y una ofrenda de amor por parte de los habitantes de Nunkiní, quienes le dieron una cálida bienvenida. El ambiente estuvo marcado por la alegría, la unidad y la profunda espiritualidad de los feligreses que acudieron a este encuentro, quienes a la hora de la entrega de las ofrendas incluso le dieron sus bolsas de las tradicionales roscas de harina que se reparten para la fiesta del santo patrono San Diego de Alcalá, además de otras ofrendas que recibió el obispo, quien dijo regresar muy pronto a la tierra de los osos.

Familias acompañaron el recorrido del Santísimo Sacramento por el centro de la comunidad. / Erik Caamal

El nuevo obispo destacó la participación de los habitantes señalando que Nunkiní es una población con una fe católica muy arraigada y una devoción que se mantiene firme entre sus familias, por lo que la comunidad católica de Nunkiní refrendó su compromiso con la fe y sus tradiciones religiosas, en una jornada que dejó momentos de alegría y esperanza entre los feligreses.

La visita del obispo quedó como un encuentro especial para esta comunidad, que le abrió las puertas de su parroquia con los brazos abiertos y una fe inquebrantable.

JGH