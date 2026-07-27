Alejandra Jaramillo tendría nuevo empleo tras salida de Univisión.

La salida de la presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo del programa ¡Siéntese quien pueda! de Univisión se oficializó a finales de este mes, esto tras varias semanas de especulaciones y la controversia por sus comentarios en redes sociales sobre la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

La salida de la presentadora se oficializó el pasado 22 de julio, cuando la producción del programa y el presentador Jorge Bernal confirmaron que Jaramillo dejaba de formar parte del elenco regular. Tras esto, varias personas se preguntaron los siguientes pasos de la presentadora y esto se sabe de su próximo empleo.

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¿Dónde trabajará Alejandra Jaramillo tras su salida de Univisión?

Tras el comunicado oficial en donde se informó la salida de Alejandra Jaramillo del programa, y un video de disculpas compartido por la misma presentadora. Algunos medios ecuatorianos han señalado que la influencer ya ha sido contactada por algunas cadenas televisivas.

De acuerdo con la información compartida, Jaramillo habría sido contactada por el proyecto Casa 593. Las especulaciones actuales giran en torno a la incorporación de la presentadora en un nuevo formato tipo reality show que buscaría reunir a diversas figuras del entretenimiento.

La propuesta planteada consideraba su retorno temporal a Ecuador para integrarse al proyecto, ya fuera en el rol de conductora principal o como una de las participantes estrella del espacio. Hasta el momento, no existe un contrato firmado ni una confirmación oficial por parte de la presentadora.

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