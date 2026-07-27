Campesinos de Dzitbalché acuerdan defender sus tierras y solicitar nuevo plano ejidal

En asamblea ejidal, los hombres del campo votaron a favor de que el comité del ejido proceda a la delimitación y recuperación de los terrenos que les han invadido los campesinos de los ejidos Bacabchén y Dzobchén; sin embargo, procederán conforme a la Ley Agraria y documentos ejidales.

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En su opinión, el ejidatario Antonio Caamal dijo que son más de 90 mil hectáreas las que conforman el ejido de Dzitbalché, las cuales deben cuadrar con el plano ejidal que se va a solicitar, por lo que este movimiento va a revelar muchas cuestiones como ventas ilícitas de terrenos a otros pobladores por comisarios que han ocupado el cargo; sin embargo, no debe afectar a las tierras trabajadas, se deben respetar siempre y cuando estén en regla las documentaciones.

Ante esta situación expuesta, los hombres del campo de Dzitbalché acordaron votar a favor de que el comité del ejido proceda con los trabajos necesarios para la delimitación y recuperación de terrenos que presuntamente se encuentran ocupados por campesinos de otros ejidos, y dejaron en claro que cualquier acción se realizará conforme a la Ley Agraria y a la documentación oficial que respalda la propiedad ejidal.

En la reunión, los ejidatarios manifestaron que es necesario conocer con precisión cuáles son los límites que corresponden al ejido de Dzitbalché, por lo que se planteó solicitar el plano ejidal actualizado, documento que permitirá establecer con certeza la superficie y las colindancias de las tierras que pertenecen al núcleo agrario.

De acuerdo con lo expuesto en la asamblea, este proceso podría permitir esclarecer diversas situaciones que se han presentado a lo largo de los años, entre ellas posibles ventas o traspasos irregulares de terrenos, sobre las cuales algunos ejidatarios han señalado a excomisarios que en su momento estuvieron al frente del núcleo agrario.

También se enfatizó que cualquier señalamiento deberá ser comprobado mediante documentos y por las vías legales correspondientes. Los campesinos dejaron en claro que el objetivo no sería afectar a quienes actualmente trabajan las tierras, siempre y cuando puedan acreditar legalmente sus derechos y cuenten con la documentación correspondiente.

Por ello, se busca que la revisión se realice de manera ordenada, con respeto a los derechos de los ejidatarios y se eviten conflictos entre quienes poseen o trabajan determinadas superficies.

JGH