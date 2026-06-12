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Llega a Campeche segundo vuelo con 125 migrantes deportados desde Estados Unidos

Un segundo vuelo con 125 migrantes mexicanos deportados desde Texas arribó a Campeche, donde recibieron documentación y apoyo para regresar a sus estados.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

12 de jun de 2026

1 min

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Arriban más connacionales deportados a Campeche; es el segundo vuelo en una semana
Arriban más connacionales deportados a Campeche; es el segundo vuelo en una semana / Lucio Blanco

Por segunda ocasión, un grupo de connacionales procedentes de Estados Unidos arribó al Aeropuerto Internacional de San Francisco de Campeche, luego de ser trasladado desde Texas.

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De acuerdo con cifras preliminares, el vuelo transportó a 125 mexicanos deportados, aunque la cifra aún está pendiente de confirmación oficial. En el primer vuelo, registrado la semana pasada, llegaron 173 personas, entre hombres, mujeres y menores de edad.

Tras el aterrizaje, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) abordó la aeronave para verificar el número de connacionales y coordinar el protocolo de recepción.

Los primeros en descender fueron los menores de edad, quienes fueron escoltados al área de llegadas internacionales. Posteriormente bajaron los adultos para continuar con el proceso de atención.

Una vez concluida la revisión, los migrantes fueron canalizados para la entrega de documentación y apoyo económico destinado a facilitar su traslado hacia sus entidades de origen.

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JGH

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