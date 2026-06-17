Se forma la Tormenta Tropical Arthur en el Golfo de México: ¿afectará a Campeche? Esta es su trayectoria

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó este miércoles que se formó la Tormenta Tropical Arthur a partir del Potencial Ciclón Tropical Uno. Su centro se localiza sobre el noroeste del Golfo de México, a 65 kilómetros al este-noreste de Puerto O’Connor, Texas, Estados Unidos, y a 410 kilómetros al nor-noreste de Barra El Mezquital, Tamaulipas. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de hasta 85 km/h y se desplaza hacia el noreste a 15 km/h.

Noticia Destacada Robo de rejillas pluviales reaviva riesgo de accidentes en Champotón

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Arthur se mueve hacia el noreste y se espera que su centro avance a lo largo de la costa de Texas o sobre ella durante el día de hoy, para luego internarse más hacia el sureste de Texas y el suroeste de Luisiana esta noche. Debido a la fuerte cizalladura del viento del oeste y su cercanía a tierra, no se prevé que la tormenta se fortalezca; por el contrario, se debilitará rápidamente una vez que toque tierra y se disipará en poco tiempo.

El principal riesgo asociado a Arthur son las intensas lluvias que podrían provocar inundaciones repentinas e inundaciones urbanas que amenazan la vida en el sur de Luisiana, el sur de Misisipi, el sur de Alabama, el suroeste de Georgia y el Panhandle de Florida. También se anticipan posibles inundaciones cerca de la costa del Alto de Texas, con la amenaza que podría prolongarse hasta el fin de semana en algunas zonas de Estados Unidos.

👉Se formó la #TormentaTropical #Arthur a partir del potencial ciclón tropical Uno. Su centro se localiza a 410 km al nor-noreste de Barra El Mezquital, #Tamaulipas.



👉Debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para #México. pic.twitter.com/6AUB3TjSrl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 17, 2026

Para Campeche y el resto del territorio nacional, tanto la CONAGUA como el SMN señalan que, debido a la distancia del sistema y su trayectoria hacia el noreste, no representa ningún peligro. No se esperan efectos significativos en la entidad, por lo que no es necesario activar protocolos especiales. Se recomienda a la población mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales como CONAGUA, el SMN y Protección Civil de Campeche.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH