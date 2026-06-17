Robo de rejillas pluviales reaviva riesgo de accidentes en Champotón

Una vez más el robo de soleras, pertenecientes a una rejilla del drenaje pluvial, vuelve a activar las alertas ante la posibilidad de un accidente en Champotón.

El problema se origina en el cruce de la calle 14 con 13, entre la colonia Los Manguitos con límites con El Aserradero en esta cabecera municipal.

Tras un recorrido por este sector se levantaron varias entrevistas para conocer el punto de vista de moradores y conductores, quienes advirtieron que estos actos pueden provocar un accidente.

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Abordado al momento en que transitaba a bordo de su triciclo, Humberto Cahuich destacó que lo más idóneo sería que acudan a soldarlas directamente, “Hay que soldarlas directamente con fierro que va incrustado a la calle”, destacó.

Otros, como Manuel López, comentaron que no es la primera vez que se roban las rejillas y recordó que han ocurrido varios accidentes, “Hemos visto en varias ocasiones que personas en bicicleta se han ido ahí. El señor cayó y se lastimó”, señaló.

Mientras que Claudine Moo Pech pidió a las autoridades prestar mayor atención a este problema y señaló que siempre se roban las soleras de aquella rejilla pluvial, “Es peligroso, ahí bien que cabe la llanta de una bicicleta o de una moto. La vez pasada con la lluvia una moto sufrió un accidente”, concluyó.