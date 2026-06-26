Escuelas de Campeche despiden a miles de estudiantes tras finalizar el ciclo escolar 2025-2026

Tras poco más de 180 días de clase, las escuelas públicas de nivel educativo básico y algunas de medio superior despidieron a sus alumnos para dar por concluido el ciclo escolar 2025-2026, desde temprana hora, lo más notorios, es en aquellos que pasaban de primaria a secundaria llegaban por ultima vez a los salones con el uniforme el cuál tenía plasmados mensajes escritos por sus compañeros de grupo.

Algunos con actividades lúdicas, otros con homenajes, cada escuela decidió la forma en la que daría cierre de manera formal al año escolar, que por disposición de la Secretaria de Educación del Estado de Campeche (Seduc) el término de las actividades fue adelantado para este viernes 26 de junio.

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Cientos de padres y madres de familia acompañaron a los pequeños educandos para el último día de clases, aunque como siempre no pudieron faltar aquellos que llegaban en plena carrera para evitar quedarse fuera por llegar tarde, otros más llegaron desde las 7:20 de la mañana a la espera de la apertura de las rejas.

A la par, las mamás son quienes se mostraron a la altura para despedir la segunda etapa educativa de sus hijos, ya que llegaron con regalos y ramos de dulces para celebrar que lograron el objetivo, llegar al fin de curso y pasar a la secundaría.