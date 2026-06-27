Clima en Campeche domingo 28 de junio: Polvo del Sahara provocará calor extremo de hasta 45 °C

Los habitantes de Campeche enfrentarán este domingo condiciones de calor intenso y reducida probabilidad de lluvias debido al persistente efecto del Polvo del Sahara, cuyas mayores concentraciones en la Península de Yucatán se registrarán entre las 6:00 pm de este sábado y las 12:00 pm del domingo. Aunque el polvo inhibirá el desarrollo de precipitaciones significativas, no se descartan algunas lluvias ligeras y aisladas menores a 5 milímetros, principalmente en el centro y sur del estado.

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Según los pronósticos meteorológicos, las temperaturas mínimas para el amanecer del domingo oscilarán entre los 23 °C y 27 °C, mientras que durante el día se esperan máximas similares a las de hoy, entre 32 °C y 37 °C, con una sensación térmica que podría superar los 40 °C o incluso alcanzar los 45 °C por la combinación con la humedad ambiental. Los vientos dominantes serán del este, con rachas de entre 10 y 45 km/h.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol especialmente entre las 11:00 am y las 4:00 pm, usar protector solar, ropa ligera y de colores claros, y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o crónicas, ya que el polvo en suspensión puede agravar molestias.

Esta tregua en las lluvias será temporal. Después del mediodía del domingo el polvo comenzará a disminuir y el potencial de precipitaciones se incrementará de manera gradual a partir de los primeros días de la próxima semana, debido a la interacción de la vaguada maya con una vaguada tropical de la alta tropósfera, sumado a la posible llegada de una nueva onda tropical a la región.

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JGH