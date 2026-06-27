Choque entre moto y taxi deja a un joven gravemente herido en Ciudad del Carmen

Un motociclista resultó gravemente lesionado durante la madrugada de este sábado luego de verse involucrado en un fuerte accidente contra un taxi en calles de la colonia Santa Margarita. El percance dejó además cuantiosos daños materiales y movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades policiacas.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 47, esquina con 36, frente a la iglesia La Divina Providencia, donde Rafael circulaba bajo la pertinaz lluvia a bordo de una motocicleta Italika, color negro con azul, con placas de circulación 97A2W5 del estado de Campeche, con dirección hacia su domicilio.

De acuerdo con versiones de testigos, al llegar al retorno ubicado frente al templo, el conductor de un taxi Nissan Versa, color blanco con rojo, marcado con el número económico 2682 y placas A-200-BEA del estado de Campeche, afiliado al Sindicato de Taxistas, intentó realizar una vuelta en U hacia la izquierda, presuntamente cortándole la circulación al motociclista. Sin embargo, otras personas que presenciaron el accidente señalaron que el motociclista circulaba a exceso de velocidad, por lo que serán las investigaciones de las autoridades las que determinen cómo ocurrió el percance y quién tuvo la responsabilidad.

Tras el fuerte impacto, Rafael salió proyectado contra el pavimento, donde quedó tendido boca abajo con una severa lesión en el rostro que le provocó abundante sangrado, mientras testigos solicitaban de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos del grupo Acses arribaron al lugar para brindarle los primeros auxilios y, debido a la gravedad de sus lesiones, lo estabilizaron antes de trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Policía Municipal aseguraron al conductor del taxi y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, donde rendirá su declaración como parte de las investigaciones para el deslinde de responsabilidades. Finalmente, tanto la motocicleta como la unidad de alquiler fueron aseguradas y trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía, donde permanecerán mientras se realizan los peritajes correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

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JGH