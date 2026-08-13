Adulto mayor se desploma y muere en el mercado de San Sebastián en Mérida

Momentos de zozobra se vivieron ayer en el barrio de San Sebastián en Mérida luego que un adulto mayor perdió la vida de manera repentina mientras estaba en el área de comedores del mercado municipal del barrio San Sebastián, ubicado en la calle 70 con 77.

Según testimonios de comerciantes y clientes, el hombre caminaba entre los pasillos cuando, de manera repentina, se desplomó y cayó al suelo detrás de las mesas de uno de los tramos. Locatarios y comensales que presenciaron lo que ocurrió acudieron de inmediato para auxiliarlo e intentaron reanimarlo, mientras solicitaban apoyo a través del número de emergencias 9-1-1.

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Minutos después arribó una ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Sin embargo, tras valorar al adulto mayor, los paramédicos únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales, por lo que se presume que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Oficiales de la Policía Estatal acordonaron el área de comedores y realizaron un cierre parcial de los accesos para preservar el sitio y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

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Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Médico Forense (Semefo) se trasladó al mercado para efectuar las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo. El ahora fallecido quedó en calidad de desconocido, por lo que las autoridades esperan que sus familiares acudan a identificarlo y llevar a cabo los trámites legales correspondientes.