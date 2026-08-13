Detienen a 11 personas presuntamente armadas y con drogas en Cancún

Un total de 11 personas fueron detenidas en distintos puntos de Cancún durante operativos de vigilancia y prevención del delito, en los que autoridades aseguraron diversas dosis de presunta droga, armas de fuego, vehículos y otros objetos.

En el primer operativo, realizado sobre el bulevar Kukulcán, fueron detenidos Joel Ernesto “N”, Rafael “N”, Ángel Leonardo “N” y Laura Victoria “N”. Los agentes los sorprendieron reunidos en la parte trasera de una camioneta Chevrolet Suburban, donde presuntamente intercambiaban dosis de droga.

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Durante la inspección se aseguraron 109 bolsitas con hierba verde y seca, aparentemente marihuana, 32 envoltorios con fragmentos sólidos, presuntamente cristal, así como dos armas de fuego largas y una corta calibre .380, con cargador abastecido. También fueron decomisados cuatro teléfonos celulares y la camioneta.

En otro operativo, sobre la avenida Tikal, fueron detenidos Daniel Emiliano “N”, Jonathan Juan Pablo “N”, Jesús Alejandro “N”, Carlos Osiel “N” y José Luis “N”, quienes presuntamente intercambiaban dosis de droga junto a un Chevrolet Aveo.

El aseguramiento se llevó a cabo durante un recorrido de Seguridad por la avenida Tika / Especial

A estas personas les fueron aseguradas 179 bolsitas con presunta marihuana, seis paquetes con material de características similares y 170 cigarros elaborados con la misma sustancia. Además, se localizaron 41 vapeadores, una báscula gramera, cinco teléfonos celulares, cuatro mochilas y un estuche.

Finalmente, en dos acciones distintas fueron detenidos Luis Ángel “N” y Carlos Didier “N”. El primero fue asegurado sobre la avenida Bonampak, donde presuntamente extraía bolsas con marihuana de la cajuela de un Volkswagen Vento. En su poder encontraron 69 bolsitas con presunta marihuana, cinco cilindros con cigarros de la misma sustancia, vaporizadores, paquetes para consumo y dos teléfonos celulares.

La segunda detención ocurrió en la Supermanzana 233, donde Carlos Didier “N”, de 24 años, fue asegurado con varias dosis de presunta marihuana y cristal, además de un teléfono celular. En este caso también quedó bajo resguardo un Mazda 3 negro.

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Las detenciones fueron realizadas como parte de operativos de vigilancia en los que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía de Cancún, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y, en uno de los casos, la Fiscalía General del Estado.

Los 11 detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes, que determinarán su situación jurídica.