¿Por qué está restringido el acceso? Lugares prohibidos de Campeche que casi nadie puede visitar

Mientras miles de turistas recorren cada año las murallas de San Francisco de Campeche, los fuertes históricos y las zonas arqueológicas abiertas al público, existen lugares del estado que permanecen fuera del alcance de la mayoría de las personas.

Se trata de sitios rodeados de misterio, conservación científica y estrictas medidas de protección, donde el acceso está limitado a investigadores, personal especializado o visitantes con permisos especiales. Algunos se encuentran ocultos en lo más profundo de la selva campechana, otros, bajo tierra o detrás de estructuras históricas que han permanecido cerradas durante décadas.

Noticia Destacada ¡Intacta! Descubren Minanbé, una ciudad maya escondida durante siglos en la selva campechana

Isla de Jaina, la ciudad de los muertos mayas

Uno de los casos más emblemáticos es la Isla de Jaina, ubicada frente a la costa norte de Campeche. Este antiguo asentamiento maya fue utilizado durante siglos como una enorme necrópolis donde se han localizado miles de entierros acompañados por las famosas figurillas de cerámica que hoy son consideradas verdaderas obras maestras del arte prehispánico.

La Isla de Jaina, una antigua necrópolis maya, permanece protegida por su enorme valor arqueológico.

Aunque el sitio es conocido por arqueólogos e historiadores, su acceso está severamente controlado debido a la presencia de vestigios aún sin estudiar y a la necesidad de proteger el patrimonio arqueológico. Diversas investigaciones y proyectos de conservación mantienen a la isla fuera de los circuitos turísticos convencionales.

Calakmul: la selva donde aún existen ciudades ocultas

La Reserva de la Biosfera de Calakmul es la mayor extensión de bosque tropical protegida de México, con más de 723 mil hectáreas de selva. Alberga jaguares, pumas, tapires, monos y cientos de especies de aves y plantas. Parte importante de esta reserva corresponde a zonas núcleo donde las actividades humanas están estrictamente reguladas para garantizar la conservación ambiental.

En la Reserva de la Biosfera de Calakmul existen amplias zonas donde solo pueden ingresar investigadores autorizados.

Aunque la zona arqueológica de Calakmul recibe visitantes todos los años, gran parte de las antiguas ciudades mayas que permanecen dispersas en la selva continúan inaccesibles. Estudios mediante tecnología LIDAR han revelado miles de estructuras ocultas bajo la vegetación, muchas de ellas aún sin excavar ni investigar completamente.

Minanbé, la ciudad maya descubierta en 2026

El ejemplo más reciente es Minanbé, una antigua ciudad maya localizada por arqueólogos mexicanos y eslovenos en la selva de Calakmul. Su nombre significa "no hay camino", una referencia directa a las enormes dificultades para llegar al lugar.

Miles de estructuras mayas continúan ocultas bajo la selva y permanecen fuera del alcance de los visitantes.

Los investigadores señalaron que el sitio permaneció prácticamente intacto durante siglos debido a su aislamiento y a la ausencia de saqueos. Actualmente no se encuentra abierto al turismo y continúa bajo investigación especializada.

El friso oculto de Balamkú

En la zona arqueológica de Balamkú se encuentra uno de los tesoros más importantes del mundo maya, un enorme friso policromado de estuco conocido como el Monstruo de la Tierra.

El friso policromado de Balamkú es una de las piezas más valiosas que se conservan bajo estrictas medidas de protección. / Especial

Aunque Balamkú sí recibe visitantes, el acceso a algunas áreas donde se resguardan elementos particularmente delicados permanece controlado por motivos de conservación. El friso, de casi 17 metros de longitud, es considerado una pieza única dentro de la arqueología maya.

Grutas con galerías cerradas al público

Las Grutas de Xtacumbilxunaan, ubicadas en Hopelchén, son uno de los sitios naturales más conocidos de Campeche. Sin embargo, más que por áreas restringidas para visitantes, actualmente destacan por permanecer cerradas desde 2020 tras los daños provocados por las tormentas Amanda y Cristóbal, que ocasionaron inundaciones, derrumbes y afectaciones a la infraestructura.

Permanecen cerradas al público desde 2020 debido a daños estructurales, inundaciones y el deterioro provocado por años de abandono.

Habitantes de la región han denunciado que el sitio se encuentra en estado de abandono, con maleza invadiendo los accesos, instalaciones saqueadas y robo de paneles solares. Autoridades estatales han reconocido que se requieren recursos millonarios para su rehabilitación, por lo que las cavernas continúan fuera del alcance del turismo mientras se define un proyecto de rescate.

De esta forma, el enfoque deja de ser "cámaras secretas prohibidas", algo difícil de comprobar, y pasa a una situación real y documentada: un importante atractivo natural de Campeche que permanece cerrado, deteriorado y sin acceso al público.

Los Petenes y las zonas donde la naturaleza tiene prioridad

La Reserva de la Biosfera Los Petenes protege extensos manglares, humedales y ecosistemas únicos de la costa campechana.

En la Reserva de Los Petenes existen zonas protegidas donde el acceso está limitado para preservar los ecosistemas.

Si bien existen áreas destinadas al turismo de naturaleza, amplias porciones de la reserva cuentan con restricciones de acceso para evitar afectaciones a especies protegidas y ecosistemas considerados altamente sensibles.

Túneles y pasadizos bajo la ciudad amurallada

Uno de los mayores misterios históricos de Campeche se encuentra bajo las calles del Centro Histórico.

Bajo la ciudad amurallada de Campeche persisten historias sobre túneles y espacios subterráneos que permanecen clausurados.

A lo largo de los siglos han surgido referencias sobre la existencia de túneles y cavidades subterráneas vinculadas con la antigua ciudad fortificada. Diversos hallazgos documentados durante obras urbanas alimentaron estas versiones, aunque gran parte de estos espacios permanecen cerrados o sin exploración sistemática debido a riesgos estructurales y costos de investigación.

Fortificaciones con áreas clausuradas

Los fuertes y baluartes que defendieron a Campeche de los ataques piratas también conservan espacios inaccesibles para el público.

El Fuerte de San José El Alto mantiene cerradas algunas áreas históricas por motivos de conservación y seguridad.

En sitios como el Baluarte de San Carlos y el Fuerte de San José El Alto existen áreas históricas que permanecen restringidas por razones de seguridad, conservación y mantenimiento, incluyendo antiguos espacios de confinamiento, pasadizos y estructuras que requieren protección especial.

Más allá del turismo tradicional

La mayoría de estos lugares no están prohibidos por misterio o leyendas, sino por una razón mucho más importante: proteger el patrimonio histórico y natural de Campeche.

Mientras arqueólogos, biólogos y especialistas continuarán estudiando algunos de estos sitios, gran parte de sus secretos permanece oculta entre la selva, los manglares y las antiguas construcciones que aún guardan capítulos desconocidos de la historia del estado.

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JGH