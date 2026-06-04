IMSS Bienestar se deslinda de trabajadores que maltrataron a perrita en el Hospital de Campeche

Luego de la circulación de un video en redes sociales que generó reacciones entre usuarios y defensores de animales, el IMSS Bienestar emitió una tarjeta informativa para aclarar la situación de “Chikis”, una perrita que permanece habitualmente en las inmediaciones del Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio” de Campeche.

De acuerdo con la institución, el animal es ampliamente conocido por trabajadores y usuarios del nosocomio, quienes desde hace tiempo le brindan alimento y cuidados básicos mientras permanece en las áreas exteriores de la unidad médica.

La aclaración surge después de que se difundiera material audiovisual relacionado con la perrita, situación que provocó cuestionamientos y comentarios en redes sociales sobre un presunto caso de maltrato.

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Tras revisar lo ocurrido, IMSS Bienestar informó que ninguna de las personas que aparecen en el video forma parte de su personal. Según el comunicado, una de ellas es usuaria de los servicios de salud y la otra pertenece a la empresa de seguridad privada que presta servicios en el inmueble.

La institución precisó que, al tener conocimiento de los hechos, solicitó a la empresa correspondiente atender de manera inmediata el caso y aplicar las medidas que considerara procedentes respecto de la persona involucrada. Asimismo, indicó que dicha persona ya no se encuentra en el área donde ocurrieron los hechos.

En cuanto al estado de salud de la perrita, el organismo señaló que actualmente no presenta signos evidentes de lesión ni afectación física y continúa permaneciendo en los alrededores del hospital.

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Finalmente, IMSS Bienestar reiteró su compromiso con la promoción de entornos seguros, respetuosos y libres de cualquier forma de maltrato, al tiempo que destacó la importancia de actuar oportunamente ante situaciones que generen preocupación entre la ciudadanía.

El caso de “Chikis” ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios han seguido de cerca la situación de la perrita y han solicitado que se garantice su bienestar.