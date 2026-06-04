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Campeche / Sucesos

Por no guardar distancia, conductora termina impactando otro vehículo en Campeche

Una conductora provocó un choque por alcance sobre la avenida CTM, en Campeche, tras presuntamente circular a exceso de velocidad y no guardar su distancia de seguridad.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

4 de jun de 2026

1 min

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Conductora provoca choque por alcance sobre la avenida CTM.
Conductora provoca choque por alcance sobre la avenida CTM. / Dismar Herrera

Una conductora provocó un accidente sobre la avenida CTM, luego de impactar por alcance a otro automóvil al no guardar su distancia de seguridad y, presuntamente, circular a exceso de velocidad.

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El percance ocurrió frente a un plantel escolar, donde el chofer afectado redujo su marcha al aproximarse a un paso peatonal. Sin embargo, la mujer que iba al volante detrás de él no logró detenerse a tiempo, terminando por colisionar contra la parte trasera de la unidad.

El impacto causó daños materiales en los vehículos involucrados.
El impacto causó daños materiales en los vehículos involucrados. / Dismar Herrera

El impacto causó daños materiales considerables y generó afectaciones momentáneas a la circulación en uno de los carriles. Posteriormente, llegaron elementos de la policía vial para abanderar la zona y evitar que se registrara otro incidente. Asimismo, no se reportaron personas lesionadas, por lo que los involucrados permanecieron en el lugar para el deslinde de responsabilidades y la evaluación de los daños a través de sus aseguradoras.

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JGH

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