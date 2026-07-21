Síguenos

Última hora

Yucatán

Niños de Yucatán disfrutan el inicio del Campamento Baaxal Paal 2026

Campeche

Simulacro mayor de incendio moviliza cuerpos de emergencia en Pemex Campeche

Un simulacro mayor de incendio en la TAD de Pemex Campeche movilizó a cuerpos de emergencia y seguridad, con evacuación de personal y atención a una trabajadora lesionada.

Por Alejandro Balan

21 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Pemex realiza ejercicio de evacuación y combate de fuego en TAD
Pemex realiza ejercicio de evacuación y combate de fuego en TAD

Un incendio en la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex, ubicada en el kilómetro 8.5 de la carretera Campeche–Lerma, generó una movilización de cuerpos de emergencia y seguridad federal, estatal y municipal. El siniestro en un tanque de almacenamiento de diésel obligó a la evacuación inmediata del personal.

Accidente en Lavalle Urbina deja lesionado a motociclista

Noticia Destacada

Motociclista lesionado tras choque con taxi en Campeche

Las y los trabajadores de Pemex abandonaron las instalaciones de forma ordenada, mientras brigadas internas iniciaban protocolos de emergencia. Al mismo tiempo, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y Guardia Nacional resguardaron el perímetro para garantizar la seguridad y facilitar el ingreso de las unidades de auxilio.

Pipas del Cuerpo de Bomberos descargaron miles de litros de agua para combatir las llamas, mientras Protección Civil Estatal y Municipal coordinaban las maniobras. En medio de la confusión se reportó una trabajadora lesionada con quemaduras, atendida por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y trasladada a una unidad médica.

Finalmente, todo formó parte del Simulacro Mayor por Incendio organizado por Pemex, que inició a las 10:00 horas y se prolongó durante una hora, con participación de trabajadores, cuerpos de rescate y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El titular de la Seprocicam, Anuar Dager Granja, destacó que “los simulacros son ejercicios que permiten planear y prepararnos para hacer frente a una emergencia”.

Te puede interesar