Simulacro mayor de incendio moviliza cuerpos de emergencia en Pemex Campeche

Un incendio en la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex, ubicada en el kilómetro 8.5 de la carretera Campeche–Lerma, generó una movilización de cuerpos de emergencia y seguridad federal, estatal y municipal. El siniestro en un tanque de almacenamiento de diésel obligó a la evacuación inmediata del personal.

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Las y los trabajadores de Pemex abandonaron las instalaciones de forma ordenada, mientras brigadas internas iniciaban protocolos de emergencia. Al mismo tiempo, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y Guardia Nacional resguardaron el perímetro para garantizar la seguridad y facilitar el ingreso de las unidades de auxilio.

Pipas del Cuerpo de Bomberos descargaron miles de litros de agua para combatir las llamas, mientras Protección Civil Estatal y Municipal coordinaban las maniobras. En medio de la confusión se reportó una trabajadora lesionada con quemaduras, atendida por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y trasladada a una unidad médica.

Finalmente, todo formó parte del Simulacro Mayor por Incendio organizado por Pemex, que inició a las 10:00 horas y se prolongó durante una hora, con participación de trabajadores, cuerpos de rescate y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El titular de la Seprocicam, Anuar Dager Granja, destacó que “los simulacros son ejercicios que permiten planear y prepararnos para hacer frente a una emergencia”.