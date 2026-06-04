Justicia para “Chikis”: Buscan hogar para perrita que sufrió presunto maltrato en hospital de Campeche

Un indignante acto de crueldad contra los animales se transformó en una luz de esperanza en Campeche. La perrita “Chikis”, cuya agresión a manos de guardias de seguridad se volvió viral en redes sociales, se encuentra en camino a cambiar su vida por completo tras activarse un protocolo para su rescate y adopción responsable.

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El caso estalló luego de que se difundiera un video donde se observa al personal de vigilancia del Hospital de Especialidades expulsando al animal a patadas, justo cuando la canina buscaba un rincón donde refugiarse de una fuerte lluvia. Las imágenes calaron hondo en la comunidad y provocaron la intervención inmediata de la Vicefiscalía Especializada en Delitos contra los Animales de la Fiscalía General del Estado, la cual ya mantiene abierta una investigación formal.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, la ciudadanía y agrupaciones civiles se movilizaron. La rescatista Jazmín Gómez confirmó que la prioridad absoluta es sacar a “Chikis” de la calle. Para ello, primero se le brindará atención veterinaria integral con el fin de evaluar las secuelas físicas y emocionales del maltrato.

El proceso no ha sido sencillo. El pasado martes 2 de junio se organizó una primera brigada para su captura; sin embargo, el miedo acumulado hizo que la perrita huyera a esconderse entre la infraestructura del nosocomio. Las protectoras locales no bajan los brazos y confirmaron que en los próximos días realizarán un nuevo intento de resguardo mediante técnicas que no la estresen.

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Una vez a salvo, se abrirá una rigurosa convocatoria para encontrarle un hogar definitivo. Los activistas recalcaron que el filtro de selección será estricto para asegurar que su próxima familia entienda el verdadero significado de la tenencia responsable. Asimismo, se dejó claro que si llegara a aparecer un dueño previo, solo se le entregará si el animal demuestra un auténtico vínculo de confianza y reconocimiento hacia esa persona.

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