Campeche castigará con cárcel el uso de Inteligencia Artificial para crear fotos íntimas falsas

Para fortalecer la protección de los derechos de las personas en el entorno digital, el Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal Local que busca sancionar el uso indebido de la inteligencia artificial para generar y difundir contenido que vulnere la privacidad y la dignidad.

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El dictamen contempla modificaciones penales para castigar conductas relacionadas con la creación, manipulación y difusión de imágenes, audios o videos de carácter íntimo o sexual generados mediante herramientas de inteligencia artificial sin el consentimiento de las personas involucradas.

La propuesta, avalada por integrantes de la LXV Legislatura, concentra tres iniciativas presentadas por legisladores de Morena, la diputada Delma Rabelo Cuevas del PRI, así como por las diputadas Ana María López Hernández y Abigail Gutiérrez Morales del Partido del Trabajo.

Las y los legisladores señalaron que el acelerado desarrollo tecnológico ha permitido la aparición de sistemas capaces de producir contenidos falsos con un alto grado de realismo, situación que ha abierto la puerta a nuevas formas de violencia digital que afectan la privacidad, la reputación y la integridad emocional de las víctimas.

Uno de los aspectos centrales de la reforma es el fortalecimiento de la protección a niñas, niños y adolescentes. Para ello, se incorporan sanciones específicas contra quienes utilicen estas tecnologías para crear, alterar o difundir material sexual o pornográfico, ya sea real o simulado, que involucre a personas menores de edad.

Durante la discusión del dictamen se destacó que la inteligencia artificial representa una herramienta de gran utilidad para la educación y la ciencia. No obstante, coincidieron en que su uso debe estar acompañado de mecanismos legales que permitan prevenir abusos y sancionar conductas que atenten contra los derechos humanos.

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JGH