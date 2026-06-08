¿Se formará el ciclón Arthur frente a Campeche? Esto prevén por la Tormenta Tropical Cristina

La tormenta tropical Cristina podría provocar un nuevo temporal de lluvias en Campeche a partir de este miércoles, incrementando el riesgo de encharcamientos e inundaciones urbanas en distintas regiones del estado.

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De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, aunque el sistema no impactará directamente la Península de Yucatán, su amplia circulación arrastrará grandes cantidades de humedad desde el Pacífico, el Mar Caribe y el Golfo de México, favoreciendo precipitaciones cada vez más intensas durante la segunda mitad de la semana.

Actualmente, Cristina se localiza frente a las costas occidentales de Centroamérica y mantiene un desplazamiento lento hacia el norte. Se prevé que durante los próximos días se aproxime a Guatemala y El Salvador, donde podría generar lluvias torrenciales antes de avanzar hacia el sureste mexicano como una depresión tropical o una baja remanente.

Pronóstico de lluvias fuertes para Campeche

Para Campeche, los efectos más importantes estarían relacionados con el aumento de la humedad y la inestabilidad atmosférica. Desde el miércoles y hasta el sábado se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes, con acumulados que en algunos puntos podrían superar los 100 milímetros en 24 horas, elevando significativamente el riesgo de inundaciones.

Además de Cristina, una onda tropical y otras zonas de inestabilidad reforzarían las condiciones para precipitaciones constantes en la región, especialmente en zonas urbanas con problemas de drenaje.

Posible formación de Tormenta Tropical Arthur en el Golfo de México

Los modelos meteorológicos también contemplan la posibilidad de que los remanentes del sistema logren salir al Golfo de México durante el fin de semana. En caso de reorganizarse sobre aguas cálidas, podría formarse un nuevo ciclón tropical bajo otro nombre, situación que mantendría las condiciones lluviosas sobre la Península de Yucatán.

Ante este panorama, se recomienda a la población limpiar alcantarillas y desagües, evitar tirar basura en la vía pública y mantenerse atenta a los avisos emitidos por las autoridades de Protección Civil.

Las previsiones indican que las lluvias comenzarían a disminuir gradualmente a partir del domingo, siempre y cuando el sistema se aleje de la región y no se registre un nuevo fortalecimiento en el Golfo de México.

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JGH