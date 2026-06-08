Captan en la selva de Campeche a un majestuoso yaguarundí, el felino más difícil de observar en México

Un ejemplar de yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi), también conocido como gato moro, onza o leoncillo, fue captado por una cámara trampa instalada en las selvas de la comunidad de Xmabén, en el municipio de Hopelchén.

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Este avistamiento, ocurrido recientemente, ha generado gran interés entre ambientalistas, investigadores y habitantes de la región, ya que se trata de una de las especies de felinos más escurridizas y difíciles de observar en su hábitat natural.

Características del yaguarundí

El yaguarundí es un felino de tamaño mediano-pequeño (entre 3.5 y 6.5 kg), con cuerpo alargado y esbelto, patas cortas, cola larga y cabeza pequeña con orejas redondeadas. Su pelaje es uniforme, pudiendo variar de tonos rojizos a grisáceos o casi negros, sin manchas ni rayas características de otros felinos.

A diferencia de la mayoría de los gatos salvajes, es principalmente diurno y muy adaptable, habitando desde selvas tropicales hasta matorrales y zonas cercanas a corrientes de agua. En México se distribuye en la Península de Yucatán, costas del Golfo y Pacífico, aunque sus registros son poco frecuentes debido a su comportamiento reservado.

Importancia del registro

Este tipo de registros con cámaras trampa son fundamentales para el monitoreo de la fauna silvestre en Campeche. Confirman la presencia continua de especies emblemáticas en las extensas áreas forestales del municipio de Hopelchén, uno de los más importantes en cobertura selvática del estado.

Especialistas destacan que estos avistamientos subrayan la necesidad de fortalecer las estrategias de conservación, ante amenazas como la deforestación y la expansión de actividades humanas. El yaguarundí es considerado un indicador de la salud ecológica de la Selva Maya.

Las imágenes del ejemplar se han difundido ampliamente en redes sociales, recordando a los campechanos la importancia de proteger los corredores biológicos y las áreas naturales protegidas de la entidad.

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JGH