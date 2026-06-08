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Desaparece quinceañera en Conhuas, Calakmul; piden apoyo para localizarla

Karen Guadalupe García Sánchez, de 15 años, desapareció en la comunidad de Conhuas, Calakmul. Autoridades y familiares solicitan apoyo para localizarla.

Por Redacción Por Esto!

8 de jun de 2026

1 min

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Activan búsqueda de adolescente desaparecida en Calakmul; salió de su casa en Conhuas
Activan búsqueda de adolescente desaparecida en Calakmul; salió de su casa en Conhuas / Especial

La Fiscalía General del Estado de Campeche activó una ficha de búsqueda para localizar a Karen Guadalupe García Sánchez, una adolescente de 15 años de edad reportada como desaparecida en el municipio de Calakmul.

El felino fue registrado mediante una cámara trampa.

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De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la menor fue vista por última vez el pasado 6 de junio, alrededor de las 18:00 horas, en su domicilio ubicado en la comunidad de Conhuas. Desde ese momento, familiares y conocidos perdieron contacto con ella, por lo que se inició su búsqueda.

Karen Guadalupe vestía pantalón color café y una blusa rosada al momento de su desaparición. Como características físicas, mide aproximadamente 1.60 metros de estatura, es de complexión robusta, tez clara y tiene el cabello negro y largo.

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) emitió una alerta para localizar a Karen Guadalupe García Sánchez, de 15 años
La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) emitió una alerta para localizar a Karen Guadalupe García Sánchez, de 15 años / Especial

Entre sus señas particulares destaca que porta un catéter en el hombro derecho y una soguilla de plata con un dije de oro en forma de cruz.

Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización, mientras continúan las acciones de búsqueda para dar con su paradero.

Cualquier dato que ayude a encontrarla puede ser reportado a la Fiscalía General del Estado de Campeche a través de los canales oficiales habilitados para estos casos.

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JGH

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