Campeche tendrá más paraderos y las tarjetas Ko'ox volverán a venderse en OXXO

Después de nueve meses de espera, los miles de usuarios del transporte público Ko’ox en Campeche podrían adquirir nuevamente tarjetas de cobro en tiendas de autoservicio, principalmente OXXO, en un plazo aproximado de dos meses, informó Eduardo Zubieta Marco, director de la Agencia Reguladora del Transporte en Campeche, ARTEC.

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"En dos meses más o menos tendremos tarjetas a la venta en las tiendas OXXO, porque vender tarjetas para el Gobierno es complicado, y lo hacemos para beneficio de la ciudadanía, en coordinación con la empresa Movibus", indicó el funcionario estatal.

Esto ocurre luego de que, hace nueve meses, se suspendiera la entrega de las tarjetas, las cuales en su primera edición fueron distribuidas de manera gratuita en establecimientos comerciales. La medida fue modificada debido a que algunas personas las acapararon para posteriormente revenderlas, incluso a través de redes sociales.

El único sector donde se mantuvo un control ordenado fue en las escuelas, donde las tarjetas fueron entregadas a estudiantes de todos los niveles educativos.

Desde enero y hasta la fecha, los usuarios que requieren una tarjeta Ko’ox, ya sea por primera vez o por reposición debido a extravío o robo, deben acudir a las instalaciones de la ARTEC, ubicadas en la intersección de las avenidas Tormenta y Casa de Justicia, en el fraccionamiento Las Flores.

Zubieta Marco explicó que las tarjetas tendrán un costo de 30 pesos cada una y se contempla distribuir alrededor de 100 mil unidades para atender la demanda de los usuarios del transporte público.

Sobre los rumores de una posible escasez de tarjetas en el municipio de Campeche, el titular de la ARTEC descartó dicha situación y aseguró que actualmente todavía cuentan con unidades disponibles en las oficinas del organismo, además de que personal de la empresa transportista Movibus continúa realizando entregas en algunos paraderos.

Este año se instalarán nuevos paraderos en distintos puntos de la ciudad. / Alejandro Pech

Habrá más paraderos

El funcionario estatal informó que durante este año se contempla la instalación de nuevos paraderos para atender las solicitudes de los usuarios del transporte, los cuales contarán con diseños similares a los colocados en avenidas como Gobernadores y Álvaro Obregón.

"Este año está programado que se instalen nuevos paraderos, ya con diseños planteados de tres modalidades, y cuando se tenga completo el proyecto se dará a conocer dónde se ubicarán", señaló el director de la ARTEC.

Actualmente, ciudadanos han solicitado la instalación de paraderos en puntos como las avenidas Concordia, Siglo XXI, el fraccionamiento Kalá, las avenidas Román Piña Chan y María Lavalle Urbina, en el área de Ah Kim Pech, donde diariamente se trasladan estudiantes de las preparatorias Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy y del Instituto Campechano, además de usuarios de otros sectores.