Comerciantes piden ampliar rehabilitación del parque Campeche; denuncian abandono del Ayuntamiento

Comerciantes y vecinos del parque Campeche solicitaron que los trabajos de rehabilitación iniciados por el Gobierno del Estado en la cancha deportiva, juegos infantiles y áreas de ejercicio también incluyan la zona comercial, la cual, aseguran, permanece en el abandono por parte del Ayuntamiento.

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Los locatarios señalaron que, aunque consideran positiva la intervención en el área deportiva, desde hace años han solicitado la sustitución de bancas, el mantenimiento de diversas áreas y mejoras en la infraestructura del sector donde operan sus negocios.

Luis Suárez destacó que la rehabilitación beneficiará a quienes practican deporte, pero recordó que los comercios también forman parte del parque y requieren atención para ofrecer mejores condiciones a los visitantes.

Vecinos del barrio de San Francisco denunciaron además la falta de mantenimiento al alumbrado público, pues algunos postes presentan fallas eléctricas e incluso desprenden chispas durante la noche. También señalaron la ausencia de botes de basura, una necesidad constante en la zona.

Francisco Romero, comerciante del lugar, indicó que durante meses han reportado estas deficiencias sin obtener respuesta de las autoridades municipales, por lo que pidió que la rehabilitación también abarque el área donde se ubican los establecimientos.

Los ciudadanos agregaron que los cruces peatonales y los vialetones del camellón requieren ser repintados y rehabilitados, ya que varios han desaparecido, situación que ha propiciado que automovilistas y motociclistas realicen retornos prohibidos, poniendo en riesgo a peatones y provocando accidentes.

Finalmente, los comerciantes afirmaron que, ante la falta de servicios municipales, son ellos quienes mantienen en condiciones funcionales gran parte de este espacio público y reiteraron el llamado para que las autoridades incluyan la zona comercial en el proyecto de rehabilitación del parque.

JGH