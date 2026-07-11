Activistas alertan por daños ambientales por el uso de maquinaria para retirar sargazo

El uso de maquinaria pesada para retirar el sargazo de los litorales costeros, representa un riesgo de alterar el equilibrio ecológico, aumenta la erosión de la costa, porque no solo retiran las algas, sino que también se esta destruyendo la fauna marina, señalan activistas ambientales de Playa del Carmen.

Por su parte Guadalupe de la Rosa, presidente de la asociación civil MOCE –“YAS -CUXTAL”, dijo que el verdadero reto no es retirar el sargazo a cualquier costo, sino hacerlo sin destruir la fauna marina.

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En tanto que el activista Carlos Jiménez, comentó que al pasar la maquinaria pesada para compactar la costa de forma paralela se dañan especies marinas debajo de la arena, o por ejemplo, la maquinaria que recolecta sargazo en el mar, están causando daños a diversas especies del mar.

Las especies marinas que dependen de la arena incluyen tortugas marinas como la tortuga carey y caguama que entierran sus huevos en ella, y animales bentónicos como rayas y lenguados que se camuflan bajo el sustrato para protegerse de depredadores, además habitan cangrejos fantasma y bivalvos que filtran nutrientes.

La activista Guadalupe de la Rosa comentó que esto es preocupante, sabemos que estamos en una grave contingencia de arribazón de sargazo, que ya estaba pronosticado desde el año pasado por los especialistas, ahora el reto es grande, y se requiere reforzar las estrategias de forma integral, se debería escuchar a los expertos y la ciencia.

El problema de la erosión de la costa se sigue agravando y no hay estudios, no hay manejo integral de playas, están trabajando de forma improvisada y que difícilmente recuperaremos nuestras playas como lo era anteriormente, relató.

Además el uso de máquinas agravan el problema, creo que no se está trabajando de forma integral, por un lado, retiran el sargazo pero no se está evaluando los impactos de la costa y los daños a la fauna marina.

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Por su parte el activista Carlos Jiménez, agregó que el riesgo es inminente, principalmente porque compactan la arena y en algunos arenales las tortugas guardan sus crías, y hay otras especies endémicas como las aves migratorias.

El uso de maquinaria pesada en las playas provoca graves desequilibrios ambientales y los principales impactos incluyen la erosión costera al extraer grandes cantidades de arena junto con el sargazo, la compactación del suelo que destruye nidos de tortugas marinas, y la pérdida de biodiversidad al retirar materia orgánica esencial para el ecosistema.