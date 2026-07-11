Haaland se vuelve "mexicano": Responde a los memes del Tri con la frase más viral del Mundial

Erling Haaland se ha convertido en uno de los protagonistas más carismáticos de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA.

El delantero noruego se ha ganado a millones de fans de todas partes del mundo, especialmente mexicanos, quienes le han pedido "vengar" a la Selección Mexicana ganándole a Inglaterra, conjunto que eliminó al Tri del Mundial.

Tras la dolorosa eliminación de la Selección de fútbol de México en los Octavos de Final, la afición mexicana no tardó en encontrar un nuevo héroe a quien respaldar.

Lo que comenzó como una ola de memes y comentarios graciosos, escaló a un fenómeno global cuando el mismísimo "Androide" decidió responder de forma directa a las peticiones de la fanaticada azteca.

En diferentes publicaciones de Instagram donde unos usuarios mexicanos le imploraban: "Venga Haaland, vénganos".

El atacante del Manchester City desató la locura al contestar textualmente con la frase más icónica y esperanzadora del torneo para los mexicanos: "¿Y si sí?", junto a un emoji de la bandera de México.

La interacción del goleador con la cultura mexicana no terminó ahí. Horas previas al crucial choque de Cuartos de Final entre Noruega e Inglaterra, la agrupación mexicana Banda La Prestigiosa se volvió viral tras hacer su propio cover, en versión regional, del himno de Haaland.

El vikingo dejó un comentario directo en el perfil de la agrupación con un contundente "Les escucho", junto a un emoji de taco y de la bandera de México.

El gesto consolidó por completo el grito masivo en redes: "¡Haaland, hermano, ya eres mexicano!".