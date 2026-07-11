Camioneta vuelca rumbo a campos menonitas de Nuevo Progreso; hay un lesionado

Una camioneta terminó volcada con las llantas hacia arriba fuera del camino de terracería que lleva a los campos menonitas de Nuevo Progreso, resultando una persona lesionada, que fue auxiliada por transportistas que pasaban por ese tramo rural ubicado al noreste de la cabecera municipal, y llevada al hospital por policías municipales a bordo de una patrulla.

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De acuerdo a datos recabados, el hecho de tránsito sucedió alrededor de las 11 de la mañana de este sábado, y aunque no se sabe realmente cómo sucedió la volcadura, la camioneta de color caqui con tubos en la góndola quedó con las llantas hacia arriba, luego de avanzar varios metros de la vía de rodamiento.

Al lugar de los hechos llegaron elementos de la policía municipal al mando del comandante Roberto España Chan, y se hicieron cargo del accidente, y al no llegar a tiempo los paramédicos porque estaban prestando un servicio, trasladaron al herido del sexo masculino al hospital del IMSS Bienestar Dr. Pedro Lara y Lara, para su atención médica.

Se destaca que, la ambulancia de la Asociación Nacional de Voluntarios en Emergencias y Desastres, Anved, se encontraba prestando un servicio fuera de la cabecera, pero al estar yendo al lugar del accidente luego de recibir el reporte del accidente, se toparon con la patrulla de la policía municipal, y la escoltaron hasta el mencionado hospital.

Se subraya que, conductores que pasaban por el lugar del accidente, auxiliaron a la persona lesionada en tanto llegaba la policía municipal.

JGH