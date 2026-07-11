Gobierno federal impulsa 25 mil viviendas en Durango; Infonavit elimina requisitos y acelera entrega de casas

Durante el evento Vivienda para el Bienestar, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Gómez Palacio, Durango, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, informó que el organismo registra un avance superior al 40 por ciento en la meta de construcción de casas planteada para el actual sexenio.

El funcionario detalló que ya fueron aprobados y contratados 432 conjuntos habitacionales en 31 estados del país, equivalentes a cerca de 500 mil viviendas, de las cuales 200 mil ya se encuentran en proceso de construcción.

Asimismo, destacó que más de 27 mil viviendas ya han sido entregadas a los derechohabientes, mientras que decenas de desarrollos habitacionales se encuentran en etapa de asignación y entrega.

Viviendas más amplias y con servicios

Romero Oropeza aseguró que las nuevas viviendas impulsadas por el Gobierno de México rompen con el modelo del pasado, caracterizado por casas pequeñas y alejadas de centros de trabajo y servicios básicos.

Las nuevas unidades habitacionales, explicó, tendrán al menos 60 metros cuadrados, además de acceso a servicios públicos, transporte, escuelas y centros de trabajo cercanos.

También señaló que el costo de las viviendas se redujo de manera significativa gracias a la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, que han eliminado diversos cobros por permisos, licencias y derechos, permitiendo ofrecer casas a un precio cercano a la mitad de su valor comercial.

Durango alcanzará la meta de 25 mil viviendas

En el caso específico de Durango, el director del Infonavit anunció una inversión superior a los 15 mil millones de pesos para la construcción de 25 mil viviendas durante el sexenio.

Precisó que actualmente ya se encuentran contratadas 15 mil 300 viviendas en 17 proyectos, y que en los próximos meses se sumarán otras 10 mil, con lo que la entidad alcanzará el 100 por ciento de la meta establecida.

En Gómez Palacio, añadió, se construirán 12 mil viviendas, una inversión que supera los 7 mil millones de pesos.

Adiós a los requisitos y a los créditos impagables

Uno de los anuncios más destacados fue la simplificación de los trámites para acceder a un crédito de vivienda.

Octavio Romero informó que se eliminaron prácticamente todos los requisitos que anteriormente impedían a miles de trabajadores obtener una casa, incluyendo las revisiones en el Buró de Crédito.

Ahora, las únicas condiciones son:

Ser derechohabiente del Infonavit.

Percibir entre uno y dos salarios mínimos.

Tener al menos seis meses de cotización.

El funcionario también destacó que el Gobierno federal resolvió la situación de 4.8 millones de créditos considerados impagables, cuyos saldos crecían pese a los pagos de los trabajadores.

Vivienda para el Bienestar. Gómez Palacio, Durango https://t.co/SpXNU39PRB — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 11, 2026

Además, anunció un programa para liberar gratuitamente las escrituras de quienes ya liquidaron sus créditos. En Durango, dijo, ya se han entregado cerca de 4 mil escrituras, mientras que más de 51 mil familias serán beneficiadas en los próximos meses.

Con estas acciones, el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca consolidar el acceso a una vivienda digna y ampliar el derecho a la propiedad para millones de trabajadores en todo el país.

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