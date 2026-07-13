Campaña de descacharrización nunca llegó a Infonavit Miraflores en Champotón, denuncian vecinos

Mientras que las autoridades han anunciado campañas de descacharrización para prevenir la proliferación del mosquito, algunos vecinos del Infonavit Miraflores aseguran que estas acciones no se han visto reflejadas en el citado fraccionamiento.

A modo de ejemplo, señalaron las condiciones de un lote baldío de grandes dimensiones, el cual acumula grandes cantidades de cacharros, tales como cascos de lavadoras y televisores análogos, objetos que acumulan cuerpos de agua en esta temporada de lluvias.

Tras un recorrido por este sector, moradores externaron su preocupación, destacando que este problema persiste desde hace tiempo y que, además de este lote, algunas áreas de la Aguadita de Cantemó también son utilizadas para depositar basura.

Dilan Peralta comentó que, en efecto, dicho lote, al igual que algunas partes de la Aguadita de Cantemó, lo están utilizando como basurero.

De igual forma, comentó que la campaña de descacharrización no llegó a su colonia y que tampoco fueron informados sobre alguna jornada de recolección.

"Lo que más preocupa es el mosquito del dengue. Hay mucha acumulación de basura y, sinceramente, no sé de quién sea el predio", concluyó.

JGH