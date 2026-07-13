¿Capturaron al jaguar de Los Álamos en Campeche? Esto es lo que se sabe hasta ahora

La difusión de fotografías y videos de un presunto jaguar sobre un árbol en el fraccionamiento Los Álamos, en la ciudad de Campeche, generó sorpresa y preocupación entre los habitantes durante el fin de semana. Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado el avistamiento, la captura o el aseguramiento del felino.

Tras la viralización de las imágenes en redes sociales, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades ambientales o de Protección Civil que confirme la presencia del ejemplar en la zona o informe sobre algún operativo para su captura.

Ante la falta de información oficial, una de las posibilidades es que, en caso de tratarse de un ejemplar real, el felino haya regresado por sus propios medios a la vegetación cercana, ya que el fraccionamiento colinda con áreas de monte donde habita fauna silvestre.

No obstante, también existe otra posibilidad: que las fotografías y videos difundidos en redes sociales hayan sido generados o alterados mediante herramientas de inteligencia artificial (IA) o edición digital. Hasta ahora, esta versión tampoco ha sido confirmada o descartada por las autoridades.

Por ello, el presunto avistamiento permanece sin verificación oficial, por lo que no es posible asegurar que efectivamente se trató de un jaguar ni que las imágenes sean auténticas.

Especialistas recuerdan que Campeche alberga una de las poblaciones de jaguar más importantes de México y que, en ocasiones, estos felinos pueden acercarse a zonas habitadas cuando sus corredores biológicos colindan con áreas urbanas. Sin embargo, cada caso debe ser corroborado por las autoridades competentes.

Mientras no exista un pronunciamiento oficial, el caso continuará rodeado de incertidumbre. En caso de un nuevo avistamiento, las autoridades recomiendan no acercarse al animal, evitar intentar capturarlo o ahuyentarlo y reportar de inmediato la situación a Protección Civil o a las instancias ambientales correspondientes.

JGH