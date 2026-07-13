Inician cursos de verano en Hopelchén con 80 niños

Con la participación de 80 niños y adolescentes divididos en cinco talleres, este lunes fueron inaugurados los Cursos de Verano “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2026”, que se realizan en el Centro Cultural “Los Chenes”, de la ciudad de Hopelchén; los cursos más demandados son pintura y manualidades, en donde hay inscritos 50 niños.

Estos talleres tendrán una duración de dos semanas y serán clausurados el viernes 24 de julio, con una exposición de trabajos, bailables y otras actividades en el Teatro de la Ciudad de Hopelchén “Lic. Carlos Miguel Aysa González”.

La inauguración de esos cursos de verano estuvo a cargo de autoridades municipales, cuyos representantes agradecieron a los padres de familia por depositar la confianza en los coordinadores de los talleres, al dejar a sus hijos durante dos semanas en que durarán esas actividades.

Juana Acosta Ramos, directora de Arte, Educación, Cultura, Deporte y Turismo del Ayuntamiento, resaltó que serán cinco talleres los que se estarán aplicando en estas vacaciones, de los cuáles tres se impartirán en la biblioteca pública 694 “Humberto Lara y Lara”.

Expresó que los talleres más demandados por los niños y sus padres son el de pintura y manualidades, e indicó que los otros tres son música, danza y clases de lengua maya.

Señaló que se pretende llegar a los 100 niños inscritos en estos cursos de verano, e indicó que si algún niño quiere incluirse en los siguientes días será en los cursos de maya, música y danza.

Los coordinadores de esos cursos son: Adriana Martínez Pelcastre (Manualidades), Amando López Montero (Pintura), Román Jesús Dzul Salazar (Lengua Maya), Jorge Daniel Chávez Chan (Música), y Galilea Acosta Manzanero y José Villaseñor Rodríguez (Danza).

El horario de los cursos será de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes, con un receso de media hora a las 10:30 horas para el desayuno, y una hora de recreación a partir de las 12 del día.