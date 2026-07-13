Pescadores protestan en Palacio de Gobierno tras ser excluidos del apoyo Veda y Baja Captura en Campeche

Más de 30 pescadores ribereños de la capital del Estado denunciaron haber sido excluidos del programa Veda y Baja Captura 2026 por parte del Instituto de Pesca y Acuacultura, Inpesca, cuyo director general, Edward Ceballos Alejandre, además se ha negado a recibirlos para atender su inconformidad, pese a que previamente les prometió que serían incorporados al padrón de beneficiarios. Ante la falta de respuesta, este lunes acudieron al Palacio de Gobierno para entregar un pliego petitorio dirigido a la gobernadora Layda Sansores San Román, en el que solicitan su intervención para acceder al apoyo destinado al sector pesquero.

Encabezados por el pescador Silvio Javier Bacelis y Brito, los hombres de mar explicaron que quedaron fuera del programa debido a que no lograron entregar su documentación dentro del plazo establecido, ya que se encontraban realizando sus labores de pesca mar adentro. Al regresar, afirmaron, la ventanilla ya había sido cerrada y el personal del Inpesca se negó a recibir sus expedientes.

Bacelis y Brito sostuvo que posteriormente dialogó de manera personal con Edward Ceballos Alejandre, quien le aseguró que, una vez concluido el pago a pescadores de Atasta, en el municipio de Carmen, serían incluidos en el programa. No obstante, cuando acudieron en la fecha indicada a las oficinas del Instituto, el funcionario ya no los recibió y únicamente fueron atendidos por personal administrativo, sin obtener una respuesta concreta sobre su situación.

Queremos hablar directamente con él para que nos explique por qué no cumplió su palabra. No da la cara y siempre nos manda con otras personas que no resuelven nada, reclamó el representante de los inconformes.

Los pescadores señalaron que pertenecen a distintas cooperativas integradas en la Federación de Pescadores, aunque lamentaron no haber recibido respaldo de esa organización para gestionar su incorporación al programa, por lo que decidieron acudir directamente al Gobierno del Estado.

Explicaron que el apoyo por Veda y Baja Captura se entrega una vez al año y representa un ingreso indispensable para las familias que dependen de la pesca durante los periodos en que la actividad disminuye o se encuentra restringida por los periodos de vedas.

Los inconformes advirtieron que, si no obtienen una respuesta favorable por parte del Gobierno Estatal, continuarán acudiendo al Palacio de Gobierno hasta ser escuchados y exigieron que el titular del Inpesca les explique personalmente las razones por las cuales fueron excluidos del padrón de beneficiarios, pese al compromiso que, aseguran, les hizo de incorporarlos al programa.