Titular del Inpesca acepta comparecer ante el Congreso de Campeche por demandas de pescadores

El director general del Instituto de Pesca y Acuacultura, Inpesca, Edward Ceballos Alejandre, dijo estar dispuesto a comparecer ante las y los diputados del Congreso del Estado para explicar las acciones que realiza la dependencia para prevenir y combatir la depredación de especies en veda, así como para apoyar a los pescadores ribereños que exigen mayores apoyos por veda y baja captura.

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No obstante, justificó que el incremento de los apoyos depende exclusivamente del presupuesto que se otorgue al Instituto, pero aseguró que ya está realizando las gestiones para atender esta demanda de los hombres de mar.

El funcionario reconoció que las recientes manifestaciones de pescadores ante el Poder Legislativo son legítimas, aunque recordó que previamente sostuvieron mesas de diálogo con el Inpesca y se firmó una minuta que fue entregada posteriormente a la Comisión de Pesca, la cual fue el punto de partida para atender las principales demandas del sector, sobre todo el incremento de los apoyos económicos por los periodos de veda y baja captura.

Ceballos Alejandre destacó que en los últimos cinco años los apoyos por veda han registrado incrementos graduales, al pasar de mil 800 a tres mil y luego a cuatro mil pesos, aunque reconoció que los pescadores solicitan un nuevo aumento.

Reconoce como legítimas las protestas de pescadores. / Alejandro Balan

Aclaró que cualquier incremento dependerá de la disponibilidad presupuestal, aunque aseguró que cada año el Instituto realiza gestiones para obtener mayores recursos. Precisó que, aunque en algunos ejercicios fiscales no fue posible aumentar los apoyos directos, sí se fortalecieron otros programas destinados al sector.

Ejemplificó los apoyos para programas de avituallamiento y refaccionario que pasaron de 10 mil a 20 mil pesos, además de que se puso en marcha el programa de sustitución de motores nuevos para embarcaciones menores.

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Respecto a una eventual comparecencia ante el Congreso del Estado, manifestó su total disposición para acudir cuando sea requerido.

Finalmente, reiteró que el Estado continuará privilegiando el diálogo y la gestión de recursos para responder a las demandas del sector pesquero, al sostener que la administración estatal ha sido la que más apoyos ha destinado a esta actividad y que continuará buscando alternativas para fortalecer a los pescadores ribereños.

JGH