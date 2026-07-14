Todas las becas disponibles para estudiantes en Campeche en 2026: así puedes solicitarlas y hacer el trámite

Los estudiantes de Campeche cuentan durante 2026 con diversas opciones de apoyo económico impulsadas por los gobiernos federal y estatal, así como por instituciones educativas. Desde becas para alumnos de primaria hasta apoyos para universitarios, estos programas buscan reducir la deserción escolar y facilitar la permanencia en las aulas.

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A continuación, te presentamos una guía con las principales becas disponibles, los requisitos generales y la forma de solicitarlas.

Beca Universal Rita Cetina (Educación Básica)

La Beca Universal Rita Cetina está dirigida principalmente a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas. El apoyo económico se entrega de manera bimestral mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar y forma parte de la estrategia nacional para disminuir el abandono escolar.

¿Quiénes pueden solicitarla?

Estudiantes de primaria y secundaria en escuelas públicas (de acuerdo con las etapas de incorporación del programa).

Familias que cumplan con los criterios establecidos por el Gobierno de México.

¿Cómo solicitarla?

Registrarse durante las convocatorias oficiales.

Presentar CURP del estudiante y tutor, identificación oficial, comprobante de domicilio y documentación escolar.

Esperar la validación y entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Beca Universal Benito Juárez (Media Superior)

Está destinada a estudiantes inscritos en preparatorias y bachilleratos públicos.

El apoyo económico se entrega durante los meses del ciclo escolar y beneficia a miles de alumnos en Campeche. En años recientes más de 10 mil estudiantes campechanos han recibido este programa.

Requisitos generales

Estudiar en una preparatoria pública.

No recibir otra beca federal incompatible.

Contar con CURP actualizada.

Cómo solicitarla

El registro se realiza en las fechas publicadas por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante las plataformas oficiales.

Jóvenes Escribiendo el Futuro (Universidad)

Es el principal apoyo federal para estudiantes universitarios de instituciones públicas prioritarias.

El programa entrega un apoyo económico bimestral durante el ciclo escolar para favorecer que los jóvenes concluyan sus estudios.

¿Quién puede acceder?

Alumnos de universidades públicas prioritarias.

Estudiantes inscritos y activos.

Cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos por la convocatoria.

Cómo solicitarla

Crear o actualizar la información en SUBES. Registrar la solicitud durante el periodo oficial. Esperar la validación de la institución educativa.

Becas de la Fundación Pablo García

La Fundación Pablo García, del Gobierno de Campeche, mantiene diversos programas para estudiantes de educación superior.

Entre ellos destacan:

Beca de manutención.

Becas para educación especial.

Apoyos para estudiantes con buen desempeño académico.

Programas dirigidos a alumnos de instituciones públicas del estado.

Requisitos generales

Estudiar en una institución pública de Campeche.

Mantener promedio mínimo establecido en la convocatoria.

Comprobar situación económica cuando corresponda.

Las convocatorias suelen publicarse anualmente en la Fundación Pablo García.

Programa Computadora Jaguar

Aunque no es una beca económica, representa uno de los apoyos educativos más importantes del Gobierno de Campeche.

Consiste en la entrega gratuita de computadoras portátiles para estudiantes de nivel medio superior y superior inscritos en instituciones públicas.

Requisitos

Ser alumno regular.

Estar inscrito en una escuela pública.

No haber recibido una computadora similar en los años establecidos por las reglas del programa.

Programa "Titúlate Ya"

Dirigido a egresados de instituciones públicas de educación superior en Campeche.

El programa otorga apoyo económico para cubrir gastos relacionados con la obtención del título profesional.

Quiénes pueden solicitarlo

Pasantes o egresados.

Personas en situación de vulnerabilidad económica.

Cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria estatal.

Beca Gertrudis Bocanegra

En 2026 comenzó la implementación de la Beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes universitarios de instituciones públicas, enfocada en apoyar los gastos de transporte escolar. De acuerdo con el anuncio de la SEP, el programa beneficiará a más de 25 mil universitarios en Campeche.

Jóvenes Construyendo el Futuro

Aunque no es una beca escolar, muchos egresados o jóvenes que dejaron sus estudios pueden acceder a este programa federal.

Ofrece capacitación laboral durante un año, apoyo económico mensual y seguro médico del IMSS mientras dura la formación.

¿Dónde consultar las convocatorias oficiales?

Las convocatorias se publican conforme avanza el año, por lo que es recomendable revisar periódicamente:

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

La Secretaría de Bienestar.

La Secretaría de Educación Pública.

La Secretaría de Bienestar del Estado de Campeche.

La Fundación Pablo García.

Recomendaciones para evitar fraudes

Las autoridades recuerdan que:

Ninguna beca requiere intermediarios.

Todos los registros son gratuitos.

Los trámites deben realizarse únicamente en plataformas y oficinas oficiales.

Nunca se debe entregar dinero para obtener un apoyo.

JGH